مصدر الصورة Global Citizen Image caption تولت ليدي غاغا التنسيق بين الفنانين المشاركين في الفعالية

شارك بعض أبرز نجوم الغناء في العالم بفعالية غنائية بثت تلفزيونيا في شتى الدول للاحتفاء بالعاملين في القطاع الصحي أثناء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز المشاركين في الحفل، ليدي غاغا وبول مكارتني وبيلي إيليش، بالإضافة إلى آخرين تجاوز عددهم المئة. وقام الفنانون بالغناء من غرف منازلهم، بسبب العزلة التي فرضها انتشار الوباء.

وشارك أعضاء فرقة "رولينغ ستونز" من أربعة أماكن مختلفة.

وعرضت الفعالية، التي استمرت 8 ساعات، قصص حقيقية لعاملين في خطوط المواجهة مع فيروس كورونا.

مصدر الصورة Global Citizen Image caption استهلت الفنانة الأمريكية أندرا راي الغناء في الحفل

ووصفت ليدي غاغا الفعالية، التي تولت فيها التنسيق مع باقي الفنانين، بأنها "رسالة حب إلى العالم".

وقالت في إهدائها الفعالية للعاملين في القطاع الصحي إن جميع الموسيقيين المشاركين أرادوا "التعبير عن امتنانهم للعاملين في القطاع الصحي"، وأضافت "نريد أن نتجاوز هذه المحنة، وأعلم أنكم تريدون ذلك أيضا".

وبعد ذلك بقليل، انضم بول مكارتني إلى الفعالية، ووصف العاملين في القطاع الصحي بأنهم "الأبطال الحقيقيون"، وتحدث عن والدته "ماري" التي كانت تعمل بالتمريض خلال الحرب العالمية الثانية.

ونظمت الفعالية، التي أطلق عليها اسم "عالم واحد: معا في المنزل"، حركة "غلوبال ستيزن" ومنظمة الصحة العالمية.

وبدأت الفعالية بمقاطع فيديو مركبة لأشخاص في عزلتهم حول العالم يصفقون لتحية العاملين في القطاع الصحي، من فرنسا إلى إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وأماكن أخرى.

وظهرت على الشاشة عبارة "إلى جميع العاملين في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي: نحن معكم، شكرا لأنكم هناك من أجلنا".

ومن المقرر أن يذهب ريع الفعالية إلى "صندوق تضامن" خاص بالمتضررين من مرض كوفيد-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية، لكن ليدي غاغا أكدت أن الفعالية ليست حملة لجمع التبرعات، وإنما تركز على الترفيه وبث رسائل التضامن.

وكانت أولى المشاركين المغنية الأمريكية أندرا داي، التي أدت أغنية "إنهضوا" من شقتها، تبعتها أغنية "أبيض وأسود" لنيال هوران نجم فرقة "وان ديركشن"، الذي عزف على الغيتار من غرفة المعيشة في شقته. كما شارك المغني ليام بين من نفس الفرقة بأغنية "منتصف الليل"، وقال "إنها أوقات عصيبة لنا جميعا. أشعر أن هذا قربنا لبعض إلى حد ما بالتعبير عن تضامننا".

وغنى براندون فلورز وروني فانوتشي أغنيتهما واسعة الانتشار "مستر برايتسايد"، بينما غنى المغني الأمريكي آدم لامبرت "عالم مجنون" .

وانضم جون لجند إلى سام سميث ليغنيا أغنية "قف إلى جانبي"، بينما غنت بيلي إيليش أغنية بوبي هيب "مشمس"، التي قالت عنها "أحب هذه الأغنية. لطالما جلبت الدفء إلى قلبي وحسنت مزاجي. أريد أن أجعل مزاجكم يتحسن من خلال غنائها".

وغنت فرقة "رولينغ ستونز" أغنية "لا تستطيع أن تحصل دائما على ما تريد"، وكان عازف الإيقاع يستخدم حقائب ملابس وذراع الكرسي للعزف بدل الطبول.

مصدر الصورة AFP Image caption عزف أعضاء فرقة رولينغ ستونز سويا من أربعة مواقع مختلفة

ودعت المغنية البريطانية ريتا أورا المشاهدين إلى أن يحافظوا على سلامتهم ويتبعوا نصائح منظمة الصحة العالمية، قبل أن تغني أغنية "لن أخذلك أبدا".

وبدت أني لينوكس كأنها توجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشكل غير مباشر تعليقا على قراره وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، قائلة "في هذه اللحظات غير المسبوقة في تاريخنا علينا مسؤولية جماعية بضمان أن الأنظمة الصحية العالمية قوية بما يكفي للتعرف على ومواجهة أي أوبئة مستقبلية قبل أن تحدث مرة أخرى".

وتطرق إيلي غولدينغ وكريستين اند كوينز إلى قضايا الصحة النفسية التي تنجم عن وباء كورونا، وحثا المشاهدين على الوقوف إلى جانب أصدقائهم الذين يحتاجون مؤازرة.

وقالت كريستين "أعرف أن ذلك صعب، لكن لا تترددوا بالتواصل مع الآخرين عبر الإنترنت إذا أحسستم بانتكاس".

وقسمت الفعالية إلى جزئين، بعرض تمهيدي مدته 6 ساعات، جرى بثه عبر فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب، تلاه الجزء الرئيسي الذي استغرق ساعتين، وعرضته الشبكات التلفزيونية الأمريكية الرئيسية الثلاث.

ومن الذين شاركوا بالحدث الغنائي جينيفر لوبيز وكيث إيربان وبيرنا بوي ولوي فونسي وستيفي وندر.

وقدمت تايلور سويفت عرضا مؤثرا لأغنية "قريبا ستكون أفضل" .

واختتم العرض بأداء مشترك لسيلين ديون وليدي غاغا وأندريا بوتشيلي وجون لجند لأغنية "الصلاة".