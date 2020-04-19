مصدر الصورة Getty Images Image caption الصين أوقفت جميع مباريات كرة القدم ومن غير المعروف موعد عودة الدوري الممتاز مرة أخرى

عاد فريق كرة قدم مدينة ووهان الصينية إلى مدينته، التي كانت البؤرة الرئيسية التي تفشى منها وباء كورونا المستجد في العالم، بعد أن ظل الفريق عالقا بالخارج ثلاثة أشهر بسبب إغلاق المدينة.

واستقبل المئات من سكان المدينة لاعبي فريق ووهان زال، الذي يلعب في الدوري الصيني الممتاز، بالهتافات والأغاني في محطة السكك الحديدية في المدينة، مساء السبت.

وكان الفريق في معسكر تدريبي بإسبانيا عند تفشي الوباء في المدينة، وقرر البقاء هناك بعد إغلاقها بالكامل. وأخيرا عاد إلى الصين بعد 104 يوما قضاها ما بين إسبانيا وألمانيا، ثم إلى الحجر الصحي في الصين قبل الخروج والعودة إلى المدينة.

وحصل اللاعبون بقيادة مدربهم الإسباني خوسيه غونزاليس، على عطلة للراحة عدة أيام سيقضونها مع عائلاتهم قبل استئناف التدريبات يوم الأربعاء.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت رفع القيود المفروضة على ووهان وإعادة فتحها مرة أخرى، مما شجع الفريق على العودة وتدافع المئات لاستقباله.

وظهر اللاعبون في محطة القطار وهم يرتدون أقنعة الوجة، بينما ارتدت الجماهير قميص الفريق البرتقالي وحملوا لافتات عليها شعاره وقدموا الورود للاعبين.

وقال فريق ووهان زال على صفحته على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي الذي يشبه تويتر: "بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التجول، عاد أعضاء فريق ووهان زال إلى وطنهم أخيراً."

الصين تعدل حصيلة ضحايا كورونا في ووهان وتعلن عن 1290 وفاة إضافية

فتح جزئي للبؤرة الأولى لفيروس كورونا

وأنهى الفريق بطولة العام الماضي في المركز السادس في دوري الدرجة الأولى CSL بالصين، وأضاف :"النادي ممتن للغاية لدعم وتفهم عائلات اللاعبين."

وجاءت عودة الفريق إلى الصين لتمثل الفصل الأخير في رحلة طويلة، بدأت بالاستعداد لموسم جديد في الدوري الصيني في أوائل يناير/كانون الثاني في مدينة قوانغتشو الجنوبية.

ثم سافر الفريق إلى مالقة بإسبانيا قرب نهاية يناير/كانون الثاني، وفي نفس التوقيت فرضت السلطات إغلاقا كاملا على مدينة ووهان وعدد سكانها البالغ 11 مليون نسمة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقتها ناشد المدرب غونزاليس وسائل الإعلام الإسبانية، عدم تشويه سمعة لاعبيه بأنهم "لا ينقلون الفيروسات، إنهم رياضيون".

ولكن عندما بدأ الفيروس في الظهور في إسبانيا في مارس/آذار، عمل النادي على إعادة لاعبيه إلى الصين، خاصة أن عدد الإصابات بدأ يتراجع في ووهان بشكل ملحوظ.

ولأن مدينة ووهان كانت لا تزال مغلقة فقد سافر الفريق من إسبانيا إلى ألمانيا، ثم وصل إلى مدينة شنتشن بجنوب الصين في 16 مارس/آذار.

ودخل اللاعبون إلى الحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، أعقبها تدريب في مدينة فوشان القريبة، قبل ركوب القطار السريع من قوانغتشو إلى ووهان مساء السبت الماضي.

ويستعد فريق زال لموسم رياضي غير ملعوم الموعد حتى الآن بسبب وقف الدوري لأجل غير مسمى. وكان من المفترض أن يبدأ الدوري في 22 فبراير/شباط، ولكن يمكن أن يبدأ الآن في أواخر يونيو/حزيران ، وفقًا لأحدث التقارير.