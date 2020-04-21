العفو الدولية: السعودية نفذت عددا قياسيا من أحكام الإعدام خلال 2019

مصدر الصورة Anadolu Agency Image caption نفذت السعودية 184 حكماً بالإعدام عام 2019 مقابل 149 عام 2018.

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية نفذت أحكام الإعدام بحق 184 شخصا في 2019 - وهو رقم قياسي للمملكة - بالرغم من التراجع في تنفيذ عمليات الإعدام حول العالم.

وتضاعف عدد عمليات الإعدام في العراق العام الماضي ليصل إلى مئة عملية. وظلت إيران في المركز الثاني، من ناحية عدد الأحكام التي نفذت، بعد الصين.

وانخفضت عمليات الإعدام المؤكدة حول العالم للسنة الرابعة على التوالي لتصل إلى 657 عملية - أي أقل بنسبة 5% بالمقارنة مع 2018.

ولا تتضمن حصيلة المنظمة الحقوقية إحصائيات حول الإعدامات في الصين، حيث لا يزال العدد - الذي يُعتقد أنه بالآلاف - من أسرار الدولة.

ويبدو أن دولا أخرى، من بينها إيران وكوريا الشمالية وفيتنام، تخفي الحجم الكامل لتطبيق عمليات الإعدام.

وقالت مديرة الأبحاث في منظمة العفو الدولية كلير آلغار إن استخدام السعودية المتنامي لعقوبة الإعدام يمثل "تطوراً مثيراً للقلق"، فقد نفذت المملكة الإعدام بحق 178 رجلاً وست نساء في 2019، أكثر من نصفهم من الرعايا الأجانب.

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "استخدام متنامي لعقوبة الإعدام كسلاح سياسي ضد المعارضين من الشيعية".

وقالت المسؤولة الحقوقية إن القفزة الكبرى في تنفيذ عمليات الإعدام في العراق - من أقل من 52 عام 2018 إلى مئة على الأقل عام 2019 - كانت صادمة.

وجاء الارتفاع إلى حد كبير بسبب الاستخدام المستمر لعقوبة الإعدام ضد أفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

واستأنفت البحرين وبنغلادش عمليات الإعدام أيضاً بعد توقفٍ دام سنة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن عوامل عدة كانت مسؤولة بشكل أساسي عن الانخفاض العالمي في عمليات الإعدام المسجلة.

فقد سجل انخفاض ملحوظ في عدد عمليات الإعدام المؤكدة في دول مثل مصر واليابان وسنغافورة.

وألغت 106 دولة حكم الإعدام من القانون عن كل الجرائم، فيما ألغت 142 ألغت عقوبة الإعدام من القانون أو الممارسة.