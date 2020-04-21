مصدر الصورة BBC - Sean Elias Image caption بريطانيا تعول كثيرا على إنتاج لقاح كورونا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن الحكومة البريطانية تبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا.

وأوضح، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، أن التجارب البشرية على لّقاح طورته جامعة أوكسفورد ستبدأ الخميس.

وسجلت بريطانيا 823 حالة وفاة في المستشفيات مرتبطة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 17,337 حالة.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي إن الطريقة المثلى لهزيمة فيروس كورونا هي توفير لقاح.

وأعلن عن تخصيص 42.5 مليون جنيه إسترليني لصالح تجارب للقاحين طورتهما جامعتا "إمبيريال كوليدج لندن" وأوكسفورد.

وقال إن العمل على اللقاحين يحقق تقدماً سريعاً.

وأضاف أن فكرة أن نكون أول دولة تتوصل إلى لقاح ناجح مهمة جدا، ولذا تعول الحكومة على الأمر كثيرا.

ودافع هانكوك عن الحكومة وسط انتقادات متزايدة بسبب النقص المستمر في معدات الوقاية الشخصية للعاملين في القطاع الطبي.

ووصف الجهود الرامية إلى توفير معدات الوقاية الشخصية بأنها غير مسبوقة، قائلا إنها "أكبر عملية شاملة للحكومة أراها على الإطلاق".

وتحدث عن أكثر من ثمانية آلاف عرض للمساعدة من شركات بريطانية، مشيرا إلى أن الحكومة تنسق حاليا مع 159 شركة مصنّعة في بريطانيا.

وقال إن بريطانيا تجري "محادثات مباشرة" مع شركات في الخارج، لا سيما في الصين.

وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إنه ثمة هوة بين كلام الحكومة وبين الواقع، وذلك في ما يتعلق بمسألة توفير معدات الوقاية الشخصية.

وأضاف لـ"بي بي سي": "يجب سد هذه الهوة في أقرب وقت ممكن لأن الناس يعرضون حياتهم تماماً للخطر حين يذهبون إلى العمل - هم يحتاجون المعدات المناسبة في المكان المناسب".

واجتمع الفريق الاستشاري العلمي التابع للحكومة الثلاثاء لمناقشة مسألة ارتداء الكمامات في محاولة لمحاربة وباء كورونا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل يدعم استخدام عموم السكان للكمامات.

لكن النقاش حول استخدامها في المملكة المتحدة اكتسب زخماً في الأسابيع الأخيرة، إذ يرى البعض أنها تقلل من احتمال نقل الأشخاص من حاملي الفيروس المرض إلى آخرين.

وقال مسؤولون بريطانيون إن الأرقام الأخيرة أظهرت أن عدد الناس المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات بدأ ينخفض في لندن، لكن الوضع يختلف في مناطق أخرى من البلاد.

وحذروا من أن الأرقام تظهر أننا لسنا خارج الخطر في الوقت الحالي.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي لا يزال يتعافى من إصابته بفيروس كورونا، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن جونسون شكر الرئيس الأمريكي على أمنياته الطيبة حين كان مريضاً، وإنهما اتفقا على أهمية التنسيق بين الدول لمواجهة الوباء العالمي.