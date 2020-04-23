مصدر الصورة Getty Image caption يتعين ارتداء كمامات الوجه في المواصلات العامة في كل أنحاء ألمانيا

أعلنت جميع الولايات الألمانية عن خطط لجعل ارتداء الكمامات إلزامي بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا.

وأصبحت بريمن آخر ولاية تتخذ هذه الخطوة، ومن المنتظر أن يصدق مجلس الشيوخ بها على هذه الخطط يوم الجمعة.

وسيتعين ارتداء كمامات الوجه في المواصلات العامة في كل أنحاء ألمانيا، كما ستجعل الولايات كافة الكمامات إلزامية أثناء التسوق.

وأوصت المستشارة أنجيلا ميركل بارتداء الكمامات الأسبوع الماضي، عندما خففت قواعد الإغلاق العام في أنحاء البلاد.

وثمة تباين في موقف حكومات الدول المختلفة من ارتداء الكمامات.

وجعلت النمسا ارتداء الكمامات إجبارياً أثناء التسوق منذ بداية هذا الشهر، لكن سويسرا أكدت الأربعاء أنها لن تجعل مواطنيها يرتدونها بعدما خففت إجراءات الإغلاق.

وأكد معهد روبرت كوش الألماني وجود 145,694 إصابة في ألمانيا، وسُجلت 4879 حالة وفاة.وأظهرت البيانات المعلنة الأربعاء ارتفاعاً في الإصابات الجديدة لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة 5177 حالة وفاة في ألمانيا.

ووافق معهد اللقاحات الفيدرالي في ألمانيا الأربعاء على إخضاع أشخاص لتجارب عيادية على لقاح محتمل.

ما هي القواعد في ألمانيا؟

ستدخل قواعد جديدة حيز التنفيذ في معظم الولايات بدءاً من الاثنين، بعد إقرارها بالمجالس التشريعية المحلية.

وستجعل 16 ولاية الكمامات إلزامية في المواصلات العامة.لكن في برلين، لن يكون إجبارياً ارتداء الكمامات أثناء التسوق.

وأعلنت بعض المناطق عن غرامة قدرها 25 يورو (27 دولارا) على من لا يرتدي الكمامات في المواصلات العامة.

ماذا عن الدول الأخرى؟

منذ بدء تفشي الوباء، قالت منظمة الصحة العالمية إن مَن يحتاج إلى ارتداء الكمامات هم المرضى ومَن يقومون برعايتهم.

ويشير الباحثون الى أن الكمامات ليست بفعالية الغسل المتكرر لليدين بالصابون والماء، ويمكنها أن تعطي مستخدميها ثقة زائفة.

لكن دولا عدة في أوروبا بدأت بجعل ارتداء الكمامات إلزامي في المواصلات العامة وفي المحلات التجارية، بما فيها النمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا. وبدأت دول أخرى توزيع الكمامات على الركاب مثل إسبانيا.

ووعدت فرنسا بإنتاج كمية كافية من الكمامات لكل سكانها إذا كانوا يرغبون بارتدائها.