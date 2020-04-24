فيروس كورونا: دول أفريقية في مواجهة الوباء
- 24 أبريل/ نيسان 2020
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مجموعة من الصور من القارة الأفريقية ترصد كيف أثر تفشي وباء فيروس كورونا على حياة الناس.
Pictures from Getty Images, AFP, EPA and Reuters.