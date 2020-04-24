فيروس كورونا: دول أفريقية في مواجهة الوباء

  • 24 أبريل/ نيسان 2020

مجموعة من الصور من القارة الأفريقية ترصد كيف أثر تفشي وباء فيروس كورونا على حياة الناس.

مصدر الصورة AFP
Image caption عبارة "التزم بيتك" كتبت باللغة الإنجليزية على أهرامات الجيزةفي مصر.
مصدر الصورة Reuters
Image caption وفي جنوب أفريقيا رسمت أختان أكثر ما تفتقدانه وهما في فترة الحظر والإغلاق بسبب فيروس كورونا: حلوى الأيس كريم وقوس قزح.
مصدر الصورة Reuters
Image caption طفلان يلعبان داخل منزلهما في كنشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
مصدر الصورة EPA
Image caption الإغلاق في المغرب يعني أن المهرجين لا يستطيعون الترفيه عن الأطفال وجها لوجه، ولهذا بث هذا المهرج عرضه عبر الشاشة
مصدر الصورة AFP
Image caption مع إغلاق جميع المدارس في ساحل العاج، هذا أحد المدرسين الذين ستُبث دروسهم عبر شاشة التلفزيون
مصدر الصورة AFP
Image caption ما زالت المدراس مفتوحة في مدغشقر، ولكن الطلاب يمارسون قواعد التباعد الاجتماعي
مصدر الصورة Reuters
Image caption مقاعد صفت مع مراعاة التباعد الاجتماعي في سوق في العاصمة الجزائرية، الجزائر
مصدر الصورة Reuters
Image caption رسام يرسم لوحة للترويج لاستخدام الهاتف المحمول للدفع، بدلا من استخدام أوراق النقد والعملات، في سوق في العاصمة الكينية نيروبي.
مصدر الصورة AFP
Image caption وفي نيروبي أيضا طفل يقف بالقرب من رسم على الحائط يحذر من مخاطر فيروس كورونا
مصدر الصورة AFP
Image caption عمال في مصنع لإنتاج الأقنعة في العاصمة الغانية، أكرا.
مصدر الصورة Reuters
Image caption امرأة ترتدي قناعا في سوق في أبيدجان، أكبر مدن ساحل العاج.
مصدر الصورة AFP
Image caption نساء يرتدين أقنعة ملونة وملابس ذات ألوان زاهية في سوق في توغو.
مصدر الصورة AFP
Image caption الاحتفال بالجمعة العظيمة في كاتدرائية في أديس أبابا في إثيوبيا
مصدر الصورة EPA
Image caption تعليق الزينات احتفالا بقدوم شهر رمضان في الجيزة في مصر

Pictures from Getty Images, AFP, EPA and Reuters.

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