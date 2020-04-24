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تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات حادة في الأوساط الطبية بعد أن تساءل عن إمكانية علاج المصابين بفيروس كورونا بحقن أجسامهم بمواد مطهرة.

كما تساءل ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن كورونا، عن إمكانية تعريض أجسام المصابين للأشعة فوق البنفسجية، وهو ما رفضه أحد الأطباء في المؤتمر.

وكان أحد مسؤولي البيت الأبيض قد قال في وقت سابق إن المطهرات وأشعة الشمس تقتل الفيروس.

والمعروف أن المطهرات مواد خطرة، يمكن أن تكون سامة لو حقن بها المرضى. بل أن الاستخدام الخارجي لتلك المواد قد يكون له تأثير خطير على الجلد والعيون والجهاز التنفسي.

ماذا قال ترامب؟

وكان مسؤول قد عرض نتائح أبحاث أجرتها الحكومة الأمريكية خلال المؤتمر الصحفي، خلصت إلى أن فيروس كورونا يضعف بسرعة أكبر حين تعرضه لأشعة الشمس والحرارة.

وأظهرت الدراسة أيضا أن المواد المطهرة والمنظفة يمكن أن تقتل الفيروس في المجرى التنفسي واللعاب خلال 5 دقائق بينما يفعل الكحول ذات الشيء بسرعة أكبر.

ولخص ويليام برايان، القائم بأعمال مدير قسم العلوم والتكنولوجيا في وزارة الأمن الداخلي، الاكتشافات الأخيرة في المؤتمر الصحفي.

وقال ترامب إن هناك ضرورة للتعامل مع هذه النتائج بحذر، ثم قال " إذن، يفترض أن تعريض الجسم للأشعة فوق البنفسجية بقوة يمكن أن يساعد"، ثم التفت إلى الطبيبة ديبورا بيركس منسقة فريق التعامل مع فيروس كورونا في البيت الأبيض وقال "أظن أنك قلت أن هذا لم يفحص بعد، لكننا سنفحصه، وأنا قلت لنفرض أننا أدخلنا الضوء إلى داخل الجسم، من خلال الجلد أو بأي طريقة أخرى، ، وأعتقد أنك قلت إن هذا سيتم فحصه. يبدو الأمر مثيرا للاهتمام".

وتابع ترامب "ثم رأيت أن التعقيم يقضي على الفيروس في دقيقة. دقيقة واحدة. هل هناك طريقة لحقن المطهر؟ سيكون فحص ذلك مثيرا للاهتمام".

ثم قال مشيرا إلى رأسه "أنا لست طبيبا، لكن لدي، تعرفون ماذا".

ثم استدار إلى د بريكس مرة أخرى وسألها إن كانت قد سمعت عن استخدام الحرارة والضوء لمعالجة فيروس كورونا.

وردت د بريكس قائلة "ليس كعلاج. من المؤكد أن الحرارة شيء مفيد جدا. حين ترتفع درجة حرارتك فإن ذلك يساعد الجسم على المقاومة. لكني لم أفكر في الحرارة أو الضوء. أظن أن فحص ذلك فكرة عظيمة".

وتساءل صحفي في المؤتمر إن كانت ملاحظات ترامب يمكن أن تنشر معلومات خاطئة وخطيرة.

ماذا كانت ردود الأفعال على ملاحظات ترامب؟

حذر أطباء أن أفكار ترامب قد تؤدي إلى نتائج قاتلة.

وقال د. فين غوبتا أخصائي أمراض الرئة لشبكة أن بي سي نيوز "فكرة حقن الجسم بمواد منظفة خطيرة وغير مسؤولة. هذا ما يفعله من يريدون الانتحار في العادة".

وقال كاشف محمود وهو طبيب من تشارلستون ، غرب فيرجينيا، في تغريدة على تويتر " كطبيب لا أستطيع أن أنصح بحقن المريض بمواد مطهرة أو تعريضه للأشعة فوق البنفسجية. لا تأخذوا نصائح طبية من ترامب".

وحذر اختصاصي آخر في أمراض الرئة من سان فرانسيسكو هو جون بالمز أن تنفس بخار المنظفات قد يسبب أضرارا صحية فادحة.

وقال لبلومبيرغ نيوز " استنشاق الكلور قد يسبب أضرارا فادحة للرئتين. لا فرق بين الكلور قليل التركيز أو الكحول. هذه فكرة سخيفة".

وكان ترامب قد اقترح لقاح الملاريا هيدروكسكلوروكين كعلاج محتمل لفيروس كورونا ، إلا أنه توقف عن ترويج الفكرة مؤخرا.

وتوصلت دراسة أجريت هذا الأسبوع على مرضى فيروس كورونا أن عدد المرضى الذين فارقوا الحياة بعد تلقيهم علاجا باستخدام كلوروكين أكبر ممن أعطوا العلاج الروتيني.

وقال جو بايدن، منافس ترامب الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية القادمة في تعليقه على ملاحظات ترامب " الأشعة فوق البنفسجية ؟ حقن المرضى بالمطهرات ؟ إليك فكرة أخرى سيدي الرئيس: المزيد من الفحوص، الآن. وتزويد العاملين في القطاع الصحي بتجهيزات وقاية".

ما هي نصائح الحكومة الأمريكية؟

كان المركز الأمريكي للوقاية من الأمراض قد أصدر تعليمات يحذر فيها المواطنين من مواد التنظيف مع ارتفاع كمية مشتريات تلك المواد بشكل كبير.

وتوصل المركز إلى ان مراكز التسمم تلقت عددا متزايدا من المكالمات في بداية شهر مارس/آذار بسبب التعرض للمنظفات والمطهرات.

وحذرت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية من حقن المطهرات، مستندة إلى زيادة شراء مستحضرات تدعي قدرتها على تحقيق معجزات من شفاء مرضى الإيدز والتهاب الكبد الوبائي.

ويقول موقع الوكالة "تلقينا تقارير عن مستهلكين يتقيؤون بشكل حاد ويعانون من إسهال وينخفض ضغط الدم عندهم بشكل خطير بسبب الجفاف وفشل الكبد بعد تناول تلك المستحضرات".

وكان قاض قد استصدر حكما مؤقتا ضد منظمة تسوق منتجا يشبه المنظف الصناعي كعلاج لفيروس كورونا.