بالصور: أسبوع في حياة عالم في قبضة كورونا

  • 25 أبريل/ نيسان 2020

اخترنا مجموعة من أبرز الصور التي التقطها مصوّرون صحفيون حول العالم خلال الأسبوع المنصرم،فيما يواصل الناس التعامل مع انتشار وباء كورونا العالمي.

مصدر الصورة Michael Ciaglo / Getty Images
Image caption حافظ طلاب "أكاديمية القوات الجوية الأمريكية" على قواعد التباعد الاجتماعي خلال حفل تخرجهم، بينما حلّق سرب طائرات من طراز إف-16 فوق الأكاديمية بمدينة كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو. خلال السنة الماضية، أمضى المتدرّبون العسكريون أكثر من شهر في العزل. وتعّد هذه المرّة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي تشهد فيها أكاديمية عسكريّة تخرج دفعة على نحو مبكر.
مصدر الصورة Brook Mitchell / Getty Images
Image caption أعادت السلطات الأسترالية فتح ثلاثة شواطئ بمدينة سيدني للراغبين بممارسة الرياضة على الرمال. لكن بعض محبّي ركوب الأمواج شوهدوا وهم يدخلون إلى المياه
مصدر الصورة Michael Dantas / AFP
Image caption مراسم دفن في مقبرة بمدينة ماناوس، عاصمة ولاية الأمازون، شمالي البرازيل
مصدر الصورة Oleg Varov / AFP
Image caption احتفل أكثر من 260 مليونا من المسيحيين الأرثوذكس في العالم بعيد الفصح يوم الأحد الماضي. وقد طلب الزعماء الدينيون من الناس البقاء في المنازل لتفادي نشر عدوى كورونا.
مصدر الصورة Rungroj Yongrit / EPA-EFE
Image caption إحدى إناث طائر أبو قرن أثناء تماثلها للشفاء في مستشفى كاسيتسارت الجامعي البيطري في تايلاند، بعدما فقدت الجزء السفلي من منقارها. يعتقد الأطباء البيطريون أنها أصيبت بطلقة صياد غير شرعي، وتعرّضت لإصابات خطيرة في منقارها وجناحها الأيسر، قبل العثور عليها في غابة مطيرة. وعند إنقاذها كانت عاجزة عن الطيران. تعيش في تايلاند أكثر من 13 فصيلة من طيور أبو قرن، وذلك من إجمالي 57 فصيلة معروفة في شتى أنحاء العالم.
مصدر الصورة Vickie Flores / EPA-EFE
Image caption شارك طاقم "مستشفى لندن الملكي" في مبادرة "التصفيق من جل عمّال رعايتنا" التي تهدف لإظهار الدعم لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
مصدر الصورة Peter Foley / EPA-EFE
Image caption امرأة تخضع لاختبار للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، بمركز ديلمونت الطبّي الأمريكي بساحة فرانكلين في نيويورك. ويتيح المركز الخضوع للاختبار أثناء الجلوس في السيارة.
مصدر الصورة P Ravikumar / Reuters
Image caption تظهر في هذه الصورة، الملتقطة بمدينة تشيناي الهندية، مركبة أجرة صغيرة (توك توك) مزودة بمجسمات لتحاكي شكل فيروس كورونا، وذلك في محاولة من السائق للتوعية بأهمية البقاء في المنازل لكبح انتشار الوباء.
مصدر الصورة Odd Andersen / AFP
Image caption من شباك شقتهما، يشاهد هذان الزوجان مع كلبهما فيلم "فينسنت المحب" المعروض على حائط بناية مجاورة بحيّ كروزبرغ في برلين. مع غلق دور السينما بسبب انتشار عدوى كورونا، يعمل مشروع ثقافي بعنوان "ويندو فليكس" على جلب الأفلام للسكان العالقين في بيوتهم، وذلك من خلال عرضها على الحوائط. كما يتم توزيع الذرة المحمصة (الفشار) على السكان.
مصدر الصورة Andy Buchanan / AFP
Image caption متطوّع في مبادرة خيرية يوصل الطعام لعائلة بمدينة إدنبرة الاسكتلندية، خلال الإغلاق العام بسبب تفشي كورونا