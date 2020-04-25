بالصور: أسبوع في حياة عالم في قبضة كورونا

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إحدى إناث طائر أبو قرن أثناء تماثلها للشفاء في مستشفى كاسيتسارت الجامعي البيطري في تايلاند، بعدما فقدت الجزء السفلي من منقارها. يعتقد الأطباء البيطريون أنها أصيبت بطلقة صياد غير شرعي، وتعرّضت لإصابات خطيرة في منقارها وجناحها الأيسر، قبل العثور عليها في غابة مطيرة. وعند إنقاذها كانت عاجزة عن الطيران. تعيش في تايلاند أكثر من 13 فصيلة من طيور أبو قرن، وذلك من إجمالي 57 فصيلة معروفة في شتى أنحاء العالم.