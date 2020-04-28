قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الوقت الراهن هو أكثر الأوقات خطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا في البلاد.

وطالب جونسون المواطنين في أول ظهور له في مقر الحكومة بعد تعافيه من الإصابة بالفيروس بالصبر على إجراءات الإغلاق وعدم التسرع.

وقال جونسون "نحن الآن في مرحلة تخطي قمة منحنى تفشي المرض" مضيفا أن الإغلاق لن يتم وقفه قريبا لكن خلال الأيام المقبلة ستراجع الحكومة فكرة إدخال بعض التغييرات على الإجراءات الحالية.

وأعلنت الحكومة أن أسر عاملي القطاع الصحي العام الذين توفوا بسبب فيروس كورونا سوف تتلقى 60 ألف جنيه استرليني على سبيل التعويض من الحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه 360 شخصا بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا في بريطانيا إلى أكثر من 21092 ضحية بينهم 82 من العاملين في القطاع الصحي.

وعاد رئيس الوزراء إلى ممارسة وظيفته في مقر الحكومة بعد أكثر من 3 أسابيع قضاها في المستشفى للتعافي من إصابته بالوباء .وأوضح جونسون أنه يتفهم القلق من جانب العاملين في قطاع الأعمال بسبب إجراءات الإغلاق لكنه اعتبر أن التسرع في إنهائه قد يؤدي إلى عودة تفشي الوباء وزيادة أعداد الضحايا والعودة لاتخاذ إجراءات مشددة اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار جونسون إلى أن هناك إشارات توضح إلى أننا حاليا في قمة منحنى الإصابة منها تراجع أعداد المصابين الوافدين إلى المستشفيات وكذلك تراجع أعداد المصابين المحتاجين لاستخدام أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقال جونسون "لوكان من الممكن أن أشبه الفيروس بمهاجم أو لص غير متوقع وغير مرئي ومن واقع خبرة شخصي أستطيع أن أقول أن هذه هي اللحظة التي بدأنا بها معا طرحه أرضا".

وأكد جونسون أنه في الوقت المناسب وعندما تتراجع أعداد الوفيات والمصابين ويصبح من المؤكد أن القطاع الصحي يمكنه استيعاب جميع الحالات الممكنة سيتم رفع إجراءات الإغلاق.