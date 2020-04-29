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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندس مولد نجلهما الأول.

وقالت متحدثة باسم جونسون وصديقته إن الأم والطفل في "حالة جيدة".

وأضافت: "رئيس الوزراء و"مز" سيموندس سعيدان جدا لإعلان مولد طفل ذكر لهما بصحة جيدة، في مستشفى بلندن في وقت مبكر من هذا الصباح".

وشكر رئيس الوزراء وسيموندس الطاقم الطبي الذي أشرف على الولادة في هيئة التأمين الصحي الوطنية".

وكان جونسون، البالغ 55 عاما، وسيموندس، وهي في الـ32، قد أعلنا في مارس / آذار أنهما ينتظران مولودا في "أوائل الصيف"، وأنهما أصبحا خطيبين في نهاية العام الماضي.

"أخبار رائعة"

ويعد جونسون سيموندس أول شريكين غير متزوجين ينتقلان إلى داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني، للعيش معا.

وعاد جونسون إلى العمل الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما عانت سيموندس من أعراض المرض نفسه.

وهنأ الشريكين زملاء جونسون في حزب المحافظين على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير الصحة، مات هانكوك: "أنا سعيد جدا لبوريس وكاري. رائع أن تنعم بلحظة فرح لا مثيل لها".

كما قدم زعيم حزب العمال سير كير ستارمر تهانيه لهذه "الأنباء الرائعة".

وهنأ رئيس البرلمان، سير ليندسي هويل، الشريكين "نيابة عن مجلس العموم"، مضيفا: "هذه أنباء سعيدة وسط حالة من عدم اليقين الكبيرة – وهما لن ينسيا بالتأكيد عام 2020".