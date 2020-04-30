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اعتذر رئيس بلدية مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، بعد انتقاده تجمع عدد كبير من الأشخاص في جنازة يهودية وسط وباء فيروس كورونا.

وبعد ورود تقارير عن تجمع كبير من المشيعين في الجنازة، حذر دي بلاسيو "المجتمع اليهودي" بالمدينة، قائلا إن الشرطة ستباشر حملة اعتقالات.

واتُهم رئيس بلدية نيويورك بمعاداة السامية بسبب تعليقاته.

وكان المشيعون، وهم من طائفة الحاسيديم، يشاركون في جنازة حاخام توفي مؤخرا في حي وليامزبرغ بمنطقة بروكلين في نيويورك.

وقال دي بلاسيو "إذا كنت قد قلت شيئا جارحا بسبب انفعالي وعاطفتي، فإنني اعتذر عنه".

وأضاف قائلا "لست نادما على التنبيه إلى هذا الخطر والقول إننا سنتعامل معه بحزم شديد".

وأظهرت صور تم تداولها عبر الإنترنت تجمعا كبيرا يشارك في الجنازة التي أُقيمت مساء الثلاثاء.

وفي بادئ الأمر، وصف دي بلاسيو التجمع بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال "عندما سمعت بما حدث، ذهبت إلى هناك بنفسي للتأكد من فض التجمع. ما شاهدته لن يتم التسامح معه طالما نحارب فيروس كورونا".

لكن ما أثار الغضب كان تغريدة نشرها لاحقا عبر موقع تويتر وخصّ فيها "المجتمع اليهودي" في المدينة.

وقال دي بلاسيو "رسالتي إلى المجتمع اليهودي، وكل المجتمعات، بسيطة كل البساطة: وقت التحذيرات قد ولّى. أمرت شرطة نيويورك بالبدء فورا في حملة استدعاء وحتى اعتقال أولئك الذين تجمعوا بأعداد كبيرة. هذا أمر يتعلق بوقف المرض وإنقاذ الأرواح".

وقال رئيس "رابطة مناهضة التشهير"، جوناثان جرينبالت، في تغريدة بموقع تويتر، إن "القلة التي لا تلتزم بالتباعد الاجتماعي ينبغي استدعاؤها".

وأضاف "التعميم ضد المجتمع بأكمله مثير للغضب خصوصا عندما يستخدم كثيرون اليهود كأكباش فداء".

وقالت "اللجنة اليهودية الأمريكية" إن "الأغلبية العظمى من المجتمع اليهودي تلتزم بالتوجيهات".

وأضافت اللجنة "تجدنا نتبرع بالدم، ونجمع الأموال لدعم جيراننا، وفي غرف الطوارئ لتوفير العناية الفائقة. نستحق الأفضل من قادتنا بدلا من التعميم وتوجيه أصابع الاتهام".

وبعد اعتذار دي بلاسيو عن تعليقاته، قال إنه كان "متفهما" أن الناس كانوا يتألمون، لكنه أشار إلى أنه كانت هناك عواقب تنتظر أولئك الذين شاركوا في الجنازة.

وقال إن "بعض الناس سيُصابون بالمرض. هذه حقيقة، ونحن نعرفها".

وأضاف "بعض الناس سينقلون المرض إلى آخرين. ونتيجة لذلك، سيموت الناس".

ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين شاركوا في الجنازة.