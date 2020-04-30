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إيران دعمت عملية المداهمة التي قامت بها القوات البريطانية الخاصة للسفارة، ومع ذلك استغرق الأمر 13 عاما من أجل الموافقة على حزمة تعويضات متبادلة موّلت بموجبها الحكومة البريطانية إصلاح الضرر الذي لحق بالسفارة الإيرانية، وفي المقابل اضطلعت إيران بعمل إصلاحات في السفارة البريطانية في طهران.