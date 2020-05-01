مصدر الصورة REUTERS Image caption عرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهره وهو يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بإصاباته بفيروس كورونا

دخل رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، المستشفى بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

وأثبتت الفحوص الطبية إيجابية إصابة ميشوستين في نفس اليوم الذي سجلت فيه روسيا رقما قياسيا من حيث عدد الإصابات الجديدة التي بلغت 7099 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد إلى ما يزيد على 100 ألف حالة.

وتولى ميشوستين منصب رئيس الوزراء في يناير/كانون الثاني الماضي، وشارك بفاعلية في التدابير التي اتخذها روسيا لمكافحة الوباء.

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهره وهو يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بإصاباته بالفيروس.

وقال رئيس الوزراء خلال اتصال بالفيديو: "علمت أن نتائج فحوص الكشف عن فيروس كورونا التي أجريتها جاءت إيجابية".

واقترح ميشوستين أن ينوب عنه في أداء مهامه أندريه بيلوسوف، النائب الأول لرئيس الوزراء، ووافق بوتين على ذلك، وسوف يدخل ميشوستين الآن في عزل ذاتي.

وقال له بوتين: "ما حدث لك يمكن أن يحدث لأي شخص، هذا ما أقوله دائما".

وأضاف: "أنت شخص نشيط للغاية. أعرب لك عن شكري على كل ما أُنجز من عمل حتى الآن".

وعلى الرغم من الزيادة الحادة في إجمالي عدد حالات الإصابة، قال مركز متابعة فيروس كورونا في موسكو إن روسيا سجلت 1073 وفاة حتى الآن بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهو رقم منخفض نسبيا بالنسبة لحجم البلاد.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة، إن رد فعل روسيا تجاه الوباء جنبها تكرار "السيناريو الإيطالي".

بيد أن بوتين حذر الأسبوع الجاري من أن روسيا ليس لديها ما يكفي من معدات حماية الطواقم الطبية، بينما شكا أطباء في مناطق عديدة من عدم كفاية سترات الوقاية.

وقال سيرجي سوبيانين، عمدة موسكو، إنه يعتقد أن كثيرين ممن يعيشون في العاصمة الروسية لا يدركون مدى خطورة الوضع.

وأضاف أنه رصد انتهاك كثير من المواطنين القيود التي تفرضها البلاد، مقدرا أن مدينته تسهم برُبع الحصيلة في الأزمة.

وقال: "إذا رصدنا تحسن الأمور، فسوف نخفف القيود بالطبع، لكن إلى أن يحدث ذلك، عليكم التحلي بالشجاعة والصبر، وهذا مهم للغاية لكم ولصحتكم".