مصدر الصورة EPA Image caption الحكومة الإسبانية ستمنح كمامات للصليب الأحمر ومنظمات أخرى لتوزيعها

قررت السلطات في إسبانيا إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، من غدا الاثنين، وذلك في إطار التخفيف التدريجي من إجراءات الإغلاق الصارمة بسبب وباء كورونا.

وقال رئيس الوزاء، بيدرو سانشيز، إن الحكومة ستوزع ستة ملايين كمامة، بشكل أساسي في مراكز النقل، وستمنح سبعة ملايين أخرى للسلطات المحلية.

وللمرة الأولى منذ سبعة أسابيع، استطاع البالغون ممارسة الرياضة في الهواء الطلق يوم السبت.

ومنذ أسبوع، تم تخفيف إجراءات الإغلاق للأطفال دون 14 عاماً.

وتخفف السلطات في بلدان أوروبية أخرى القيود المفروضة بسبب حالات الإغلاق، على الرغم من أن قواعد التباعد الاجتماعي مازالت سارية. وتُلزم بعض البلدان بارتداء الكمامات في المتاجر ووسائل النقل العام.

وبلغ عدد حالات الوفاة المسجلة جراء الإصابة بالفيروس 25100، لكن المعدل اليومي للوفاة انخفض في الآونة الأخيرة.

وقال سانشيز إن إسبانيا تجني الآن ثمار التضحيات التي تم تقديمها خلال فترة الإغلاق، التي شهدت تطبيق بعض أشد الإجراءات صرامة في أوروبا.

وأوضح أن حكومته ستقر تمويلا بقيمة 16 مليار يورو (17.6 مليار دولار) لمساعدة سلطات الأقاليم على التعامل مع الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء.

مصدر الصورة AFP

وعبّر سكان العاصمة مدريد عن ارتياحهم لممارسة الرياضة في الهواء الطلق أخيراً. وقالت سوزانا بييغو لوكالة رويترز للأنباء "نحن سعداء. نشعر بالحرية".

وقال خيسوس غوتيرز "من الأساسيات السماح للناس بممارسة الرياضة.. من أجل الصحة البدنية والعقلية".

ومنذ 14 مارس/آذار، لم يُسمح للناس بمغادرة المنازل إلا لشراء الطعام أو الدواء، أو الذهاب إلى العمل إذا كان العمل من المنزل غير ممكن، أو تمشية الكلاب لفترة وجيزة.

أما الآن، فقد تم تخصيص فترات محدودة لممارسة الرياضة في الهواء الطلق بحسب الفئة العمرية. ويمكن لمعظم البالغين المشي أو ممارسة الرياضة صباحا من السادسة وحتى العاشرة، وفي المساء من الثامنة وحتى الحادية عشرة.

وحتى الأسبوع الماضي، كانت إسبانيا الدولة الوحيدة في أوروبا التي لا يستطيع الأطفال دون سن 14 عاماً مغادرة المنازل فيها على الإطلاق.

والآن، يُسمح للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أقل بالخروج برفقة شخص بالغ من منتصف النهار وحتى السابعة مساء فقط . وتم تخصيص الفسحات المتبقية من الوقت للمسنين وأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

يمكن للمراهقين الذين تبلغ أعمارهم 14 عاماً أو أكثر الخروج لممارسة الرياضة مرة واحدة في الفترات المخصصة للبالغين.