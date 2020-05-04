مصدر الصورة Getty Images Image caption شركات الطيران البريطانية حذّرت من أن المملكة المتحدة تخاطر بعزل نفسها عن بقية العالم

ردت شركات الطيران بغضب على اقتراحات الحكومة بأن المملكة المتحدة يمكن أن تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على أي شخص يصل إلى البلاد.

وقال وزير النقل غرانت شابس إنه "يبحث بنشاط في هذه القضايا بحيث عندما تكون لدينا معدلات إصابة داخل الدولة تحت السيطرة فإننا لا نستوردها من الخارج".

لكن شركات الطيران البريطانية قالت إن مثل هذا الإجراء "سيقتل السفر الجوي".

وحذرت من أن المملكة المتحدة تخاطر بعزل نفسها عن بقية العالم.

وقال شابس في برنامج أندرو مارفي بي بي سي إنه مع انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، كان من المهم "التأكد من أن التضحيات ... التي نطلبها من البريطانيين تتطابق مع أي شخص يأتي إلى هذا البلد".

ومع ذلك، قالتالمجموعة التي تضم شركات الطيران البريطانية، المكونة من الخطوط الجوية البريطانية ، "إيزي جيت"، فيرجن أتلانتيك" و"ريانير"، إن الحجر الصحي "سيعزل المملكة المتحدة تماماً عن بقية العالم عندما تفتح دول أخرى اقتصاداتها".

وقال الرئيس التنفيذي للمجمموعة تيم ألدرسليد إن "ما يجب على المملكة المتحدة فعله هو أن تضطلع بالقيادة الدولية مع السلطات الصحية والطيران وفقا لمعاير مشتركة، بما في ذلك الفحص الصحي، والتي ستمكن قطاعنا من إعادة التشغيل وإعطاء الناس ضمانات بأن السفر آمن".

وتوقف السفر الجوي بسبب وباء كورونا العالمي، مما أدى إلى تخفيضات كبيرة في الوظائف من قبل الصناعة.

وقالت شركة "ريانير" الأسبوع الماضي إنها تخطط لإبعاد ثلاثة آلاف عامل وتطلب من الموظفين المتبقين قبول تخفيض الأجور.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها ستخفض عدد موظفيها البالغ 12 ألفاً، وحذرت من أنها قد لا تعيد فتح أبوابها في "غاتويك" بمجرد انتهاء الوباء.