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سجلت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا أقل معدلات يومية للوفيات بسبب وباء كورونا خلال الأسابيع الماضية وذلك في الوقت الذي تستعد فيه هذه الدول لتقليل قيود الإغلاق.

وسجلت فرنسا 135 وفاة جديدة بينما سجلت إسبانيا 164 حالة وهو أقل عدد للوفيات في البلاد منذ منتصف شهر مارس/ أذار الماضي بينما سجلت إيطاليا 174 حالة وفاة في أقل عدد وفيات يومي منذ شهرين.

في الوقت نفسه أعلن طبيب فرنسي أنه أجرى تحليلات لعينات من بعض المرضى أظهرت وجود الفيروس في فرنسا منذ نهاية العام الماضي وذلك قبل أسابيع من الإعلان رسميا عن أول إصابة في البلاد.

أما في روسيا فيبدو الفيروس في مرحلة التفشي مع زيادة عدد المصابين بعد تسجيل عشرة آلاف إصابة جديدة لكن معدل الوفيات في روسيا قليل مقارنة بدول اخرى حيث سجلت 58 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 1280 وفاة.

وسجلت بريطانيا 315 وفاة جديدة في ثالث أعلى عدد يومي للوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا لكن المسؤولين البريطانيين يقولون إن الوباء وصل إلى أقصى منحنى التفشي وبدأت أعداد المصابين اليومية في التراجع.

عالميا أصيب أكثر من 3.5 مليون إنسان بالفيروس حتى الآن بينما وصل عدد الوفيات إلى 250 الف حالة وفاة.

وفي فرنسا تسجل البلاد معدلات وفاة يومية آخذة في التراجع منذ عدة أيام حتى بعد إحصاء الوفيات في دور الرعاية الصححية ورعاية العجزة وكبار السن.

في الوقت نفسه قال مدير مركز الرعاية الخاصة في المستشفى المركزي في باريس إنه يعتقد ان الفيروس كان موجودا في البلاد منذ 27 ديسمبر/ كانون أول الماضي وذلك قبل نحو شهر كامل من تسجيل أول حالة إصابة في البلاد رسميا.

وتستعد فرنسا لتخفيف إجراءات الإغلاق في الحادي عشر من الشهر الجاري حيث يفترض عودة العمل في المدارس على مراحل متعددة كما سيسمح بفتح المتاجر ويسمح للناس بالسفر بحد أقصى 100 كيلومتر.

وفي إسبانيا سمحت السلطات السبت للبالغين بالتريض خارج المنازل للمرة الأولى منذ نحو شهرين وكانت السلطات قد خففت قيود الإغلاق الأسبوع الماضي للأطفال دون سن الأربعة عشر عاما.

وسوف يكون ارتداء الكمامات الطبية إلزاميا في المواصلات العامة وفي الشركات والمتاجر الصغيرة مثل صالونات التجميل التي ستعاود فتح أبوابها.