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تتصدر بريطانيا الدول الأوروبية في عدد حالات الوفاة المسجلة لأشخاص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقد سجلت مستشفيات المملكة المتحدة 29427 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة من مساء الاثنين، بزيادة قدرها 693 حالة.

لكن الخبراء ينبهون إلى أنه لا يمكن المقارنة بشكل دقيق بين أعداد الوفيات في دول مختلفة قبل مضي عدة أشهر.

وتعد الولايات المتحدة أكبر دولة سجلت وفيات مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن.

وتقوم إيطاليا وبريطانيا بتسجيل حالات الوفاة بين الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، حسب ما قال رئيس قسم الإحصاء في بي بي سي روبرت كوف، الذي أشار إلى أن بريطانيا وصلت إلى هذا المستوى من عدد الوفيات بفترة أقصر من إيطاليا.

وقال كوف إن هناك تحفظات على هذا الشكل من المقارنة ، لأسباب منها أن عدد سكان بريطانيا يزيد عن عدد سكان إيطاليا بعشرة في المئة، وكذلك فإن حجم أكبر مدينة بريطانية يفوق مثيلتها الإيطالية بثلاثة أضعاف.

ولفت إلى أن إيطاليا أجرت عددا أكبر من الفحوص حتى الآن.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مؤتمر صحفي إن هذا العدد من الوفيات يشكل مأساة غير مسبوقة في بريطانيا.

وتعرضت الحكومة البريطانية لانتقادات بسبب التأخر في إجراء فحوصات للكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.