ابن الخامسة يأخذ سيارة العائلة في رحلة لشراء "لامبورغيني"

Image caption تفاجئ الشرطي بأن قائد السيارة طفل

يزعج بعض الأطفال الآباء بأفعال مثل سكب الحليب على الأرض أو جذب ذيل قط. لكن طفلا أمريكيا، يُدعى أدريان، أقدم على فعل أكثر غرابة.

فقد قاد الطفل، الذي يبلغ من العمر خمس سنوات، سيارة العائلة، حتى أوقفته دورية شرطة في طريق سريع بولاية يوتا.

ورصد شرطي الدورية السيارة وهي تتنقل بين حارات الطريق بسرعة 50 كم/ساعة، فاقترب منها وأصدر إشارة بأمر التوقف، وهو ما أطاعه السائق الصغير.

وكانت صدمة الشرطي كبيرة عندما اكتشف أن قائد السيارة طفل، قال إنه كان في طريقه لشراء سيارة لامبورغيني، والتي يبدأ سعر أرخص فئاتها من 180 ألف دولار.

وروى الطفل للشرطة أنه قرر أن يغادر المنزل بعدما رفضت والدته شراء السيارة الفاخرة التي أرادها، بما تسبب في مشادة.

وقالت قيادة دوريات الطرق السريعة في يوتا عبر صفحتها بموقع تويتر إن الطفل "قرر أن يأخذ السيارة ويذهب إلى كاليفورنيا لشراء واحدة (من سيارات لامبورغيني) بنفسه".

وأضافت "ربما كان يحتاج إلى بعض المال لشراء السيارة، إذ لم يكن بحوزته سوى 3 دولارات في محفظته".

وتظهر لقطات كاميرا مثبتة داخل سيارة الشرطة، بثتها قناة "كيه إس إل"، السيارة وهي تتنقل ببطء بين السيارات الأخرى قبل أن تتوقف بعد صدور الإشارة.

واعتقد شرطي الدورية في البداية أن سائق السيارة ربما يعاني من مشكلة ما.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الشرطة الأمريكية تطارد سيارة يقودها طفل عمره 10 سنوات

ويمكن سماع صوت الشرطي في مقطع الفيديو وهو يسأل "كم عمرك؟ أنت في الخامسة من عمرك؟"، وذلك بمجرد أن رأى الطفل خلف المقود.

كان الطفل يجلس على حافة المقعد حتى يتمكن من الوصول إلى الدواسات. وقد نجح في قيادة السيارة لمسافة تبعد حوالي خمس دقائق عن منزله.

ولم يصب أحد بأذى جراء ما فعله الطفل. ويرجع القرار للمدعين العامين المحليين بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات ضد الوالدين، بحسب تلفزيون "كيه إس إل".

وبينما كان الوالدان في العمل، كان أدريان في رعاية أحد إخوته عندما أخذ السيارة. وأصدرت الشرطة تذكيرا لضمان عدم وصول الأطفال بسهولة إلى مفاتيح السيارات.