مصدر الصورة Getty Images Image caption أصدرت اليابان مذكرة اعتقال بحق كارلوس غصن وزوجته كارول.

اتهم ممثلو الادعاء في تركيا سبعة أشخاص بالضلوع في قضية هروب كارلوس غصن، المدير السابق لشركة نيسان، من اليابان في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

حيث اتُهم أربعة طيارين، ومضيفان جويان، ومدير في شركة طيران بمساعدته للهرب إلى لبنان عبر اسطنبول.

ووجهت تهمة "تهريب مهاجر" لكل من الطيارين والمدير التنفيذي، في حين وجِهت تهمة الفشل في التبليغ عن جريمة التي وجهت للبقيّة.

وكان كارلوس غصن قد هرب من اليابان بعد مزاعم بارتكابه مخالفات مالية - غير أنه ينفي ما نسب إليه.

وكان قد ألقي القبض على المليونير وعملاق صناعة السيارات السابق في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018، وقضى أشهرا في السجن ووضع بعدها تحت الإقامة الجبرية.

وكانت تتم مراقبته على مدار الساعة كل يوم، كما كان دخوله إلى شبكة الإنترنت مقيدا، لكنه يوم 29 ديسمبر/كانون الأول تمكن من الفرار إلى بيروت.

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وفي الثاني من يناير/كانون الثاني من هذا العام، اعتقلت الشرطة التركية شخصين مشتبه بتورطهما، وقال مسؤول حكومي حينها إنه لم يتم إبلاغ تركيا بوصول كارلوس غصن، ولا بمغادرته البلد.

وقالت شركة خطوط طيران تركية اسمها إم إن جي جيت إن اثنتين من طائراتها استخدمتا بشكل غير قانوني وإنها قد تقدمت بشكوى جنائية حول تلك الحادثة.

وحتى الآن لم تُشرح بالتفصيل قضية هروب كارلوس غصن. وأصر رجل الأعمال، والرئيس السابق لشركة نيسان-رينو، على أنه لم يكن بإمكانه الحصول على محاكمة عادلة في اليابان.

ووصف نظام العدالة في اليابان "بالتلاعب"، قائلا إنه كان "رهينة" في بلد تركه بين خيارين اثنين: إما الموت أو الهرب.

كما أصدرت النيابة العامة في طوكيو مذكرة اعتقال بحق زوجته، كارول.