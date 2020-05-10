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يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن نظام تحذير جديد من وباء كورونا سيتم العمل به في البلاد لمراقبة حالة تفشي الفيروس.

ويعلن جونسون النظام الجديد في خطابه يوم الأحد حيث يتكون النظام الخاص بتقييم درجة خطورة الوباء من خمس درجات.

ومن غير المتوقع أن يقدم جونسون تاريخا محددا لتخفيف إجراءات الإغلاق خلال خطاب الأحد المقرر لإطلاع الشعب على تطورات الوباء وخطة الحكومة بشأن تخفيف إجراءات الإغلاق.

وسيكون النظام الجديد مطبقا في انجلترا فقط لكن الحكومة تعمل على وضع أنظمة مشابهه في بقية أنحاء المملكة المتحدة.

ويبدو أن النظام الذي يصنف مراحل الخطر من وباء كورونا بين اللون الأخضر في أقل درجة واللون الأحمر كأقصى درجة سيكون مشابها لنظام الإنذار الخاص بخطر وقوع عمليات إرهابية.

وينتظر أن يعلن جونسون أن البلاد حاليا في الدرجة الرابعة ضمن النظام الجديد الذي ستديره لجنة أمنية مشتركة ستتابع مدى خطورة الوباء في مناطق مختلفة من البلاد، بما يعني أن درجة الخطر في مدينة ما قد تكون مختلفة عن بقية أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن تعقد جنة الطوارئ الحكومية البريطانية "كوبرا" اجتماعا يضم عمدة لندن وممثلين عن الحكومة لمناقشة آخر التطورات وخطط مواجهة الوباء قبيل خطاب جونسون الأحد وجلسة البرلمان يوم الإثنين.

"تجاوز الذروة"

من المقرر أن يحذر رئيس الوزراء الأمة من أن المملكة المتحدة تدخل في المرحلة "الأكثر خطورة" من المعركة ضد الفيروس، وفقًا لصحيفة ذا صن أون صنداي.

وقال للصحيفة: "لقد تجاوزنا الذروة الآن ولكن سيتعين علينا العمل بجدية أكبر من أجل اتخاذ كل خطوة بشكل صحيح".

وأضاف "يقول متسلقو الجبال دائمًا إن النزول من القمة هو أخطر شيء. حينها تكون عرضة للإفراط في الثقة وارتكاب الأخطاء.

وقال "لديك عدد قليل جدًا من الخيارات في الصعود - ولكن عليك أن تتأكد من أنك لا تركض بسرعة كبيرة وتفقد السيطرة وتتعثر."

في غضون ذلك، حذر وزير النقل جرانت شابس يوم السبت من أن الحكومة ستتحرك بحذر شديد" عند رفع إجراءات الإغلاق.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي السبت حول تطورات تفشي الفيروس، قال إن الانتقال إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 لن يكون "قفزة واحدة للحرية"، متعهدا بتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه استرليني لتحسين البنية التحتية لركوب الدراجات والمشي في الأسابيع المقبلة.

كما رفض شابس التأكيد على إذا ما كان سيتم تفعيل العمل بنظام الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للأشخاص الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، قائلاً إنه سينتظر أن يخاطب جونسون الأمة يوم الأحد.

وتم تسجيل 346 حالة وفاة أخرى بالفيروس في المملكة المتحدة يوم السبت، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 31587 حالة.

وفي الوقت نفسه ، أكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية أن 50.000 عينة من اختبارات فيروسات كورونا أرسلت إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد مشاكل في مختبرات المملكة المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن توسيع دائرة اختبارات الفيروس في بريطانيا اشتمل على إنشاء شبكة مختبرات "جديدة تمامًا"، مضيفًا أن في "الحالات الطارئة" ترسل مسحات إلى الخارج عندما "تحدث مشاكل".

ويأتي ذلك مع فشل الحكومة في الوصول إلى هدف الاختبار اليومي البالغ 100000 لليوم السابع على التوالي. تم تسليم 96،878 اختبارًا خلال 24 ساعة حتى الساعة 09:00 بالتوقيت الصيفي البريطاني يوم الجمعة.