نيران صديقة..مدمرة إيرانية تقصف سفينة حربية بطريق الخطأ وأنباء عن سقوط ضحايا

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقعت الحادثة بالقرب من مضيق هرمز

أفادت تقارير غير رسمية، ليل الأحد، بمقتل العشرات إثر قصف مدمرة تابعة للجيش الإيراني سفينةً حربية إيرانية، بطريق الخطأ.

وقال صحفيون محليون إن سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" غرقت بسبب تعرضها "لنيران صديقة"، انطلقت من الفرقاطة الإيرانية "جاماران"، التي كانت تختبر صاروخاً جديداً مضاد للسفن.

وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، شبه الرسمية، بمقتل بحار وإصابة 15 آخرين في "حادث وقع خلال مناورة بحرية"، جرت في مياه بحر عُمان، بالقرب من مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة أن الحالة الصحية العامة للمصابين مستقرة، وأنهم يخضعون للعلاج الطبي في أحد المستشفيات بمدينة جابهار.

وقال التلفزيون الإيراني، على موقعه الإلكتروني، إن "سفينة كوناراك قُصفت بصاروخ، بعد ظهر أمس الأحد، خلال مناورة عسكرية في مياه بندر جاسك" جنوب إيران، مشيراً إلى أن سفينة الدعم اللوجيستي قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو الآلاف يشيعون قاسم سليماني في إيران

وأظهرت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، عربات إسعاف تنقل عدداً من البحارة إلى المستشفيات.

ويأتي ذلك بعد نحو 4 أشهر من إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من العاصمة طهران، بطريق الخطأ، ما تسبب في مقتل جميع الركاب، البالغ عددهم 176، على متنها.

وجرى إسقاط الطائرة الأوكرانية في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة؛ حيث كانت إيران قد شنت غارة صاروخية على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية، رداً على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية، في العاصمة العراقية بغداد.