مصدر الصورة AFP

صدرت أوامر لطاقم البيت الأبيض بارتداء كمامات عند دخولهم الجناح الغربي بمقر رئاسة الولايات المتحدة، وذلك بعد ثبوت إصابة اثنين من الموظفين بفيروس كورونا.

وقال مكتب موظفي البيت الأبيض إنه يتوجب على الطاقم ارتداء كمامات طوال الوقت، إلا في حالة جلوسهم أمام مكاتبهم، مع الحفاظ على المسافة المناسبة، التي تنص عليها قواعد التباعد الاجتماعي، مع زملائهم.

ويأتي هذا بعد إصابة مساعدة لنائب الرئيس، مايك بنس، وأحد المعاونين الشخصيين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

وقال ترامب إنه طلب اتباع هذه الإجراءات.

وفي مؤتمر صحفي الاثنين، ظهر ترامب بدون كمامة في حديقة البيت الأبيض، لكنه قال إنه ليس بحاجة إلى اتباع تعليمات تغطية الوجه لأنه يحافظ على "الابتعاد عن الجميع"، وهوّن من شأن حالات الإصابة بالعدوى في البيت الأبيض.

وقال ترامب إن "المئات من الأشخاص يتدفقون يوميا على البيت الأبيض"، مضيفا "أعتقد أننا نبلي بلاء حسنا في احتوائه".

وعزل ثلاثة من أفراد فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض أنفسهم طوعيا لمدة أسبوعين إثر تعرض محتمل للفيروس.

ومن هؤلاء أنتوني فاوتشي، الذي أصبح وجهه مقترنا بالحملة الرسمية العامة للتصدي للفيروس في الولايات المتحدة.

وقد ثبتت يوم الجمعة إصابة كيتي ميلر، المسؤولة الإعلامية لنائب الرئيس، وزوجة ستيفان ميلر، وهو أحد مساعدي الرئيس.

وجاء هذا في أعقاب ثبوت إصابة أحد المعاونين الشخصيين للرئيس بالفيروس.

وهوّن ترامب من شأن ظهور حالات إصابة بالفيروس في البيت الأبيض، قائلا إن "شخصا واحدا فقط" أُصيب بالفيروس، وإن نتيجة فحوص من كانوا على اتصال به جاءت سلبية.