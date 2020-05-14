Image caption ترامب يتهم فاوتشي بأنه يريد أداء أدوار جميع الأطراف

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن التحذير المثير للقلق الذي أطلقه خبير كبير في الأمراض المعدية بشأن رفع القيود التي فرضها الوباء قريبا، غير مقبول.

واتهم ترامب دكتور أنتوني فاوتشي بالرغبة في "أداء جميع أدوار أطراف المعادلة" في شهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء.

وقال الرئيس إنه غير راض عن تحفظ د. فواتشي بشأن إعادة فتح المدارس لأنه سابق لأوانه.

وقد أصاب فيروس كوفيد-19 حتى الآن 1.4 مليون شخص في الولايات المتحدة، وقتل أكثر من 84000 آخرين، ودمر الاقتصاد.

ماذا قال الرئيس الأمريكي؟

تعرض ترامب خلال حديثه الأربعاء في البيت الأبيض لتعليقات د. فاوتشي لجلسة استماع في مجلس الشيوخ قبل يوم واحد بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال إذا أعيد فتح المدارس، وقوله إنه لا يحتمل التوصل إلى لقاح قبل بدء الفصول الدراسية في الخريف.

وقال ترامب، معلقا على مخاوف خبير فيروس كورونا، د. فاوتشي: "إنه يريد أداء أدوار جميع أطراف المعادلة".

وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين: "دهشت لإجابته، لأنها، كما تعرفون، موجهة إلي، وهي ليست مقبولة، خاصة لأنها متعلقة بالمدارس".

وقال: "الشيء الوحيد المقبول" هو أن نعطي المعلمين الكبار والأساتذة فترة أسابيع أخرى قبل أن يعودوا إلى العمل.

"لأن هذا مرض يهاجم الكبار، ويهاجم الصحة".

"ولكنه، مع الأطفال، والطلاب، حقيقة، مختلف، انظروا إلى الإحصاءات، إنها مدهشة".

Image caption دكتور فاوتشي يقول إنه لا يعطي نصيحة إلا في مجاله وهو الصحة العامة

ويحرص الرئيس، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، على عودة الأمريكيين مرة أخرى إلى العمل، وقد أشاد بحكام الولايات الذين اتخذوا إجراءات لتحقيق ذلك، بينما انتقد الآخرين لأنهم لم يتصرفوا بقدر كاف من الحزم.

وتنقسم الآراء في الولايات المتحدة بشأن تركيز ترامب على حماية سبل العيش، ويتهمه منتقدوه بالمخاطرة بحياة الناس لخدمة مصالحه السياسية، لإعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجاءت تعليقات ترامب الأخيرة وسط تقارير تفيد بأن بعض صغار الأطفال أصيبوا بشدة ببعض الالتهابات التي قد تكون ذات صلة بالفيروس.

ما الذي قاله د. فاوتشي؟

حذر الخبير وعضو فرقة مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض خلال حديثه لأعضاء مجلس الشيوخ الثلاثاء من أن تخفيف إجراءات البقاء في البيت قبل الأوان قد يؤدي إلى مزيد "من المعاناة والموت".

وأكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة على أهمية ألا تكون "متعجرفا في التفكير في أن الأطفال محصنون تماما من الآثار الضارة" للمرض.

وقال د. فاوتشي: "يجب أن نفكر بأناة وخطوة بخطوة، ونحن مقدمون على وقت الخريف، في إعادة فتح المدارس، وأين سيكون وضعنا بالنسبة إلى الوباء".

وأضاف أن الأعداد الحقيقية للوفيات في الولايات المتحدة قد تكون أعلى من الأرقام الرسمية.

ما هي الصورة في أمريكا؟

قال حاكم ولاية ماريلاند، لاري هوغان، الأربعاء إنه سيرفع إجراء "البقاء في البيت" في الولاية، ويضع محله أمرا آخر بدءا من الجمعة مفاده "في البيت آمن".

واستشهد حاكم الولاية الجمهوري، الذي كان منتقدا لترامب، بأن هناك انخفاضا على مدى أسبوعين في الحالات الحادة وفي الوفيات، بحسب الإرشادات الاتحادية.

Image caption مشادات بين المؤيدين للبقاء في البيت ورئيس بلدية كاليفورنيا

وفي ويسكونسن رفضت المحكمة العليا الأربعاء أمر حاكمها المنتمي للحزب الديمقراطي، توني إيفر، ببقاء الناس في البيت، قائلة إنه "غير قانوني" و"غير قابل للتنفيذ"، مما يعد انتصارا للهيئة التشريعية التي يقودها الجمهوريون.

وبدأت أغلبية من الولايات إعادة فتح الأعمال على مراحل. ففي بعضها، مثل تكساس وجورجيا، فتحت الأماكن العامة، وسمح للشركات بإعادة فتح أبوابها.

أما ولايات نيويورك، وكاليفورنيا، وواشنطن دي سي، ونيو جيرسي، وإلينوي، فلا يزال الإغلاق ساريا فيها.