فيروس كورونا "قد يصيب 250 مليون شخص" في أفريقيا خلال عام

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا

قال علماء في منظمة الصحة العالمية إن نحو ربع مليار شخص في أفريقيا قد يصابون بفيروس كورونا في غضون عام.

وخلصت دراسة، نشرتها دورية "بي إم جيه غلوبال هيلث" المعنية بالشؤون الصحية، إلى أن ما بين 150 إلى 190 ألف أفريقي قد يموتون من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدراسة أن 5.5 ملايين شخص سيحتاجون إلى علاج في المستشفيات، مما يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات الصحية التي تكافح بالفعل من أجل علاج الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة المكتسب.

وكان فيروس كورونا بطيئا نسبيا من حيث الانتشار في أفريقيا، لكن الأعداد في تزايد مستمر.

وأظهرت أرقام عدة منظمات وفاة ما يربو على 300 ألف شخص حتى في شتى أرجاء العالم من جراء الإصابة بفيروس كورونا، وسُجلت أكثر من ربع حالات الوفاة في الولايات المتحدة.

كما تشير الأرقام إلى إصابة ما يزيد على 4.4 ملايين شخص بالمرض في شتى أرجاء العالم.

"لقاح تجريبي"

مصدر الصورة GETTY IMAGES Image caption أعلن علماء في الولايات المتحدة إحراز تقدم في تجارب تهدف إلى ابتكار لقاح يحمي من الفيروس

وأعلن علماء في الولايات المتحدة إحراز تقدم في تجارب تهدف إلى ابتكار لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي دراسة لم تخضع بعد إلى مراجعة من منظمات علمية مختلفة، أُعطي ستة قردة لقاح فيروس كورونا الذي أبتكر في جامعة أكسفورد.

وتوصلت الدراسة إلى أن أجسام القردة كونت أجساما مضادة ولم تُصب بالتهاب رئوي عندما تعرضت لفيروس كورونا، كما لم تظهر عليها أي أعراض تشير إلى وجود مرض يحفز المناعة.

ويجري حاليا اختبار اللقاح على البشر في بريطانيا.