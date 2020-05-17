بالصور: مصور يجوب الولايات المتحدة وأوروبا بحثا عن سيارات قديمة مهجورة
سافر المصور ديتر كلاين إلى مناطق نائية في أوروبا والولايات المتحدة بحثا عن سيارات مهجورة لتصويرها.
سافر المصور ديتر كلاين إلى مناطق نائية في أوروبا والولايات المتحدة بحثا عن سيارات مهجورة لتصويرها.
في ذكرى النكبة الفلسطينية نستعرض صورا لأبرز الأحداث بين وعد بلفور وإعلان قيام دولة إسرائيل.
مجموعة من الصور لطريقة تعامل المسلمين حول العالم مع شعائر واحتفالات شهر رمضان التي تتمتع بخصوصية كبيرة لديهم وسط انتشار فيروس كورونا.
نصحبكم في جولة حول العالم عبر مجموعة من أبرز الصور التي التقطها مصوّرون صحفيون خلال الأسبوع المنصرم، فيما يواصل الناس التعامل مع انتشار وباء كورونا العالمي.