بالصور: مصور يجوب الولايات المتحدة وأوروبا بحثا عن سيارات قديمة مهجورة

التعليق على الصورة،

لكن المفضلة لديه كانت دودج وردية اللون من إنتاج عام 1960، في شمال شرق مونتانا. يقول كلاين: "أخبرني المالك الذي يبلغ 70 عامًا بالقصة. كان والده قد صفّ السيارة خارج منزله قبل يومين من وفاته. الرجل لم يستخدم المنزل منذ عام 1977، وترك هذا المشهد، كذكرى، تماما كما كانت". وعن الصورة يقول: "بعد الغروب، حصلت على المكافأة - الضوء الناعم جعل الغيوم وردية اللون قليلاً".