بالصور: مصور يجوب الولايات المتحدة وأوروبا بحثا عن سيارات قديمة مهجورة

سافر المصور ديتر كلاين إلى مناطق نائية في أوروبا والولايات المتحدة بحثا عن سيارات مهجورة لتصويرها.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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يبحث المصور الألماني المستقل ديتر كلاين عن موضوعات أعماله في ساحات خلفية رثة وحظائر متربة وحقول مهجورة وغابات كثيفة.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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في رحلاته ، التقط كلاين صورا لسيارات متهالكة من علامات تجارية شتى، منها بورش وكاديلاك وفولكس فاغن، بالإضافة إلى رتل كامل من سيارات جيب عسكرية.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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التقط المصور 160 صورة تسلط الضوء على الجمال البائد لهذه المركبات والسيارات الكلاسيكية، وكذلك هيبة الطبيعة التي التهمتها.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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بدأ كلاين بحثه بعد اكتشاف سيارة مهجورة لأول مرة عن طريق الصدفة، حين كان في جولة بالدراجة عبر فرنسا، بالقرب من مدينة كونياك. ويقول: "شعرت أن الصورة بمثابة حكاية خيالية. على الفور تأثرت وشعرت بالإثارة. ثم بدأ بحث طويل".

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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ويتطلع كلاين إلى هذه المشاهد كما لو كان في متحف، ويقول "أقترب منها باحترام. قد أفتح أو أغلق باباً لكن عادة لا ألمس السيارات".

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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أقدم سيارة صورها على الإطلاق كانت لسيارة فورد من طراز تي، من إنتاج عام 1907. وقد عثر عليها قبالة متحف صغير في مدينة تعدين سابقة في نيفادا.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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ويقول: "لقد كان مشهدًا جميلًا. ومع تغير حالة الطقس، كان هناك الكثير من مستويات الإضاءة وزوايا مختلفة للكاميرا. لدي حوالي 12 منظرا مختلفا لهذه السيارة".

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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لكن المفضلة لديه كانت دودج وردية اللون من إنتاج عام 1960، في شمال شرق مونتانا. يقول كلاين: "أخبرني المالك الذي يبلغ 70 عامًا بالقصة. كان والده قد صفّ السيارة خارج منزله قبل يومين من وفاته. الرجل لم يستخدم المنزل منذ عام 1977، وترك هذا المشهد، كذكرى، تماما كما كانت". وعن الصورة يقول: "بعد الغروب، حصلت على المكافأة - الضوء الناعم جعل الغيوم وردية اللون قليلاً".

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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تخفي بعض السيارات على ما يبدو حكايات عن أصلها وكيف انتهى بها الحال هكذا، مثل هذه السيارة المهملة في غابة وتحمل رقم 77.

صدر الصورة، DIETER KLEIN / TENEUES

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يحمل مشروع المصور ديتر كلاين اسم "عجلات مفقودة".