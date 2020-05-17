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انخفض عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في بريطانيا إلى 170 شخصا، وهو أقل عدد للوفيات الناجمة عن كوفيد 19 منذ بدء الإغلاق العام.

وجاء الإعلان بعد أسبوع من تخفيف إجراءات الإغلاق في انجلترا، وعلى الرغم من أن الأرقام عادة ما تنخفض يوم الأحد، فإن العدد يقل بنحو مئة وفاة عن العدد المسجل منذ أسبوع، والذي بلغ 268 شخصا.

وعادة ما تنخفض أرقام الوفيات المسجلة يومي الأحد والاثنين عن الخمسة أيام الأخرى في الأسبوع، نظرا للتذبذب في سرعة إبلاغ المستشفيات ودور رعاية المسنين عن الوفيات.

وأعلنت إسبانيا، التي بدأت إجراءات الإغلاق العام يوم 14 مارس/آذار، عن وفاة 87 شخصا يوم الأحد. وفي ذروة تفشي المرض وصل عدد الوفيات خلال 24 ساعة إلى 961 شخصا.

وسجلت إيطاليا أقل عدد للوفيات منذ بدء الإغلاق العام، حيث توفي 145 شخصا.

وقال وزير الأعمال البريطاني، ألوك شارما، إن البلاد تتجه صوب المستوى الثالث من نظام الإنذار لفيروس كورونا، الذي يعني التخفيف التدريجي للقيود المفروضة، ولكن "للتغلب بصورة مؤكدة على هذا المرض، يجب التوصل إلى لقاح آمن وفعال".

وقال شارما، في المؤتمر الصحفي للحكومة الأحد، إن التجارب السريرية للقاح لكوفيد 19 في جامعة أكسفورد تتقدم بصورة جيدة، وأعلن عن تخصيص 93 مليون جنيه استرليني للإسراع في أنشطة مختبر جديد لأبحاث لقاح لكوفيد 19.

واستثمرت الحكومة بالفعل 47 مليون جنيه استرليني في اللقاح الذي تعكف جامعة أكسفورد على التوصل إليه، وتعهد شارما بتمويل جديد يبلغ 84 مليون جنيه استرليني.

وأضاف شارما أن شركة الصناعات الدوائية، أسترازينيكا، أتمت خطوات "اتفاق ترخيص عام" مع جامعة أكسفورد والحكومة.

ويعني ذلك أنه في حال نجاح التجارب، سيتوفر في بريطانيا 30 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر/أيلول، ضمن اتفاق يتضمن 100 مليون جرعة.

وقال شارما إن ذلك يضع بريطانيا في صدارة الحصول على اللقاح.

وقال شارما أيضا إنه من المتوقع إقامة أول مركز لابتكار اللقاحات في بريطانيا صيف عام 2021، قبل التاريخ المقرر لذلك بعام، بعد تعهد الحكومة بتوفير التمويل.

وقال شارما "المركز، وهو قيد الإنشاء حاليا، ستكون لديه القدرة لإنتاج جرعات للقاح لبريطانيا بأكملها في فترة لا تزيد عن ستة أشهر".

وأضاف " ولكن، وهي لكن كبيرة، إذا تم التوصل للقاح فعال هذا العام، سنحتاج إلى أن تكون لدينا القدرة لإنتاجه على نطاق واسع وبسرعة. ولهذا ستخصص الحكومة 38 مليون جنيه استرليني لإنشاء مؤسسة للإنتاج السريع".