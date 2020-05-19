فيروس كورونا: فقدان حاستي الشم والتذوق من بين أعراض المرض

مصدر الصورة Getty images Image caption .

أضيف فقدان حاستي الشم والتذوق إلى قائمة أعراض الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وعلى الناس وعزل أنفسهم إذا ظهرت عليهم هذه الأعراض.

وحتى الآن، كانت فقط الحمى والسعال يجعلان الناس يعزلون أنفسهم ذاتياً لمنع نقل العدوى إلى غيرهم.

وكان أطباء الأنف والأذن والحنجرة بطالبون منذ أسابيع بضرورة إدراج المزيد من الأعراض في قائمة أعراض الاصابة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا.

وطالب المستشارون العلميون الحكومة بتحديث نصائحها في هذا الشأن.

وإذا ظهرت أعراض سعال مستجد ومستمر أو حمى أو فقدان حاسة الشم أو التذوق عند اي شخص عليه البقاء في المنزل لمدة سبعة أيام لإيقاف نقل العدوى للآخرين.

وحسب النصيحة قد يستمر السعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق بعد سبعة أيام. ولا حاجة للعزلة الذاتية بعد سبعة أيام، ما لم يكن هناك ارتفاع حرارة أو شعور بالتعب والارهاق.

ويقول الخبراء إن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يكون من علامات التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل نزلات البرد. لكن الحمى والسعال يظلان من الأعراض المهمة للإصابة بفيروس كورونا الذي يجب الانتباه إليهما.

ما حكاية الجنازة "الفخمة" التي نشرت الموت؟

لماذا يجب على الأفارقة المشاركة في تجارب لقاح كورونا؟

متى نحصل على عقار لعلاج المصابين بفيروس كورونا؟

لماذا يتفاوت تأثير أزمة وباء كورونا بين الرجال والنساء؟

وباستخدام أحد التطبيقات، جمع الباحثون في جامعة "كينغز كوليج" في لندن معلوماتٍ عن الأعراض لدى أكثر من 1.5 مليون شخص يعتقدون أنهم أصيبوا بالفيروس في المملكة المتحدة.

وحسب الخبراء هناك المزيد من الأعراض كالتعب وآلام المعدة أو الإسهال، والتي يمكن تصنف في قائمة الأعراض المحتملة للفيروس. وفعلاً، تدرجها بعض البلدان الأخرى ومنظمة الصحة العالمية في خانة أعراض المرض.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور، رئيس الباحثين: "أدرجنا حوالي 14 من الأعراض التي نعلم أنها مرتبطة بنتائج إيجابية لاختبارات مسحات فيروس كورونا".

واضاف: "لم تُعتمد هذه الأعراض من قبل هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا. هذا البلد لم يفوت على نفسه كل ذلك ويحد من عدد حالات الاصابة الفعلية بل استهان بحياة كثيرين واستمر انتشار الوباء".

"لا جدوى من إخبار الناس بأن يكونوا متيقظين ومنتبهين إذا لم يعرفوا ما الأعراض التي يجب ان ينتبهوا إليها".

وقال البروفيسور نيرمال كومار، عضو نقابة أطباء الانف والأذن والحنجرة في بريطانيا: "أن تصل متأخراً خير من ألا تأتي أبداً".

"لقد كنا نطالب بذلك منذ ثمانية أسابيع تقريباً. التأخير لم يفدنا بشيء، فقد اتصل بنا كثيرون واعربوا عن مخاوفهم من فقدان حاستي التذوق والشم، وما إذا كان ذلك من الأعراض التي يجب عليهم أخذ الحيطة والحذر إزاءها".

وقال نائب رئيس الأطباء في إنجلترا، البروفيسور جوناثان فان تام، إنه من المهم تحديث النصائح في الوقت المناسب، "عندما نعتقد أن ذلك سيحدث فرقاً في المضي قدماً في الكشف عن حالات الاصابة".

وقالت رئاسة مجلس الوزراء ( داونينغ ستريت) إن كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة يراجعون باستمرار أعراض الفيروس بناء على تقارير خبراء الصحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "إنهم واثقون الآن أن الاستجابة لنصيحة العزل الذاتي عند فقدان حاسة الشم أو التذوق، سيقلل من ارتفاع أعداد المصابين ويساعد في الحد من انتشار الوباء".

أعراض متعددة

وتقول منظمة الصحة العالمية إنه إلى جانب الأعراض الأكثر شيوعاً وهي الحمى والسعال والتعب، قد يعاني بعض الأشخاص أيضاً من: الأوجاع والآلام وإلتهاب الحلق والإسهال، التهاب الملتحمة (احمرار العين)، الصداع، فقدان حاسة التذوق والشم، طفح جلدي أو تغير لون أصابع اليد والقدم.