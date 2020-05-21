هل أصبحت الكمامة موضة في عالم أزياء النساء؟

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ترتدي كمامة بلون لباسها الوردي

أصبحت كمامات الوجه من الضرورات خلال وباء فيروس كورونا، لكن عالم الأزياء يسعى لجعلها موضة رائجة. ومع تزايد النصائح لاستخدام الكمامات في المستقبل المنظور، يتفنن الناس بإيجاد طرق لارتدائها بطرق تناسب ثيابهم.

وأصبح الجميع منتبهين إلى هذه الموضة بما في ذلك مصممو الأزياء، إذ تقول آنجل أوباسي، التي تدير صفحة موضة اسمها Styleconnaisseur على إنستغرام وعليها قرابة 81 ألف متابع: "أصبحت الكمامة صيحة ضرورية في عالم الموضة".

ونشرت آنجل صورة لكمامة مطابقة لثيابها التي ارتدتها أثناء حفل زفاف حضرته على تطبيق زووم مع بداية الوباء، وأعجب أكثر من 100,000 شخص بتلك الصورة التي نشرتها.

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وآنجل ليست الوحيدة التي ترتدي الكمامة لحماية نفسها ولتكون مجارية لصيحات الموضة في الوقت ذاته؛ فحتى مسؤولات رفيعات المستوى بدأن بوضع كمامات ملائمة لثيابهن.

Image caption رئيسة سلوفاكيا، سوزانا كابوتوفا، ترتدي كماكات توافق زيها

وكانت هيلاري كلنتون قد وصفت يوم الخميس رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأنها "زعيمة الأغلبية في مجلس النواب، ومنسقة ألوان ثيابها من بنطال بدلتها وحتى قناع الوجه".

وكانت نانسي بيلوسي قد تزينت بأطقم متناسقة الألوان خلال الشهر الماضي.

كما نالت الثناء أيضا رئيسة سلوفاكيا، زوزانا تشابوتوفا، من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيعند ارتدائها كمامة متناسقة مع بدلتها.

ومع ازدياد شهرة هذه الموضة، بدأ كثير من مصممي الأزياء بصنع كمامات تناسب أزياءهم، حتى أن دار جيفنشي طرحت قبعة مع كمامة بسعر 514 دولار أمريكي.

حتى أن مصممة إيطالية تصدرت عناوين الأخبار عندما طرحت هذا الشهر ثوب سباحة مع كمامة ملائمة له. وقالت تيزيانا سكاراموزا، مالكة علامة إليكسيا لثياب البحر، إنها قد صممت الكمامة الملائمة للباس البحر ذي القطعتين كنوع من المزاح ولكن وبعد أن نشرت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، غمرتها طلبات شراء المجموعة.

كما أن متجر Room Shop Vintage في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بيع مجموعات تضم كمامات وجه ملائمة لقمصان بعد أن أرسل مدير التصنيع صورا لنموذج. وتقول شيللي هورست، وهي مشاركة في تأسيس هذا المتجر لبي بي سي: "خطرت على بالي فكرة فور رؤيتي صور النموذج. استقبل الناس تصاميمنا بشكل رائع وأحب زبائننا هذا الانسجام بين القطع التي يرتدونها؛ فمن شأن ارتداء كمامة تناسب قمصيك أن تضفي جوا من المرح وهذا الأمر مهم جدا في مثل هذه الأوقات الجادة والمخيفة".

وتقول إنها تتوقع أن تستمر هذه الموضة لفترة.

وتضيف: "في المرحلة المقبلة سيحتاج الناس إلى كمامات متعددة خاصة وأن كثيرا من الأماكن عادت للعمل. إنه لمن الممتع أن يكون لديك كمامة تطابق تماما ثيابك وسيصبح التخطيط لما سنرتديه جزءا من حياتنا ".

وحاليا ليست الألوان المتطابقة فقط ما أصبح شائعا في عالم الكمامات، بل ذهب بعض المصميين لتجهيز كمامات أخاذة قدر الإمكان.

وقالت صوفيا سيجوماوا لوكالة رويترز للأنباء إن الوباء لا يجب أن يقف في وجه شعورها بالأناقة: عندما تخرج وأنت ترتدي قناع وجه أنيق أو مع قطعة حلي، فلا نبدو وكأننا نقاتل في حرب. بل يبدو الأمر ممتعا".