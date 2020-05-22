مصدر الصورة FAMILY HANDOUT Image caption توفيت آية هاشم بطلق ناري

وجهت سلطات التحقيق البريطانية إلى رجلين تهمة قتل فتاة لبنانية الأصل كانت قد قضت نحبها في حادث إطلاق نار من سيارة شمالي إنجلترا

وقُتلت الشابة آية هاشم، التي كانت تدرس القانون، برصاصات أطلقت من سيارة في مدينة بلاكبيرن، يوم الأحد.

وقالت شرطة مقاطعة لانكشاير إنه من المقرر أن يمثل المتهمان، فيروز سليمان، 39 عاماً، وأبو بكر ساتيا، 31 عاماً، أمام القضاء يوم السبت.

كما وجهت إلى الرجلين أيضا تهمة محاولة قتل شخص يُعتقد أنه كان المقصود بالهجوم.

وقالت الشرطة إنه تم اطلاق رصاصتين، أصابت الأولى مبنىً، لكن الثانية أصابت الشابة آية هاشم، 19 عاماً، وقتلتها.

وقد أعرب والدا الفتاة عن حزنهما حيال مقتل "الإبنة البارة" التي "حلمت بأن تصبح محامية".

وقالا "لقد دمرنا موتها تماماً، ونود أن ننتهز هذه الفرصة لمناشدة أي شخص قد يكون لديه أي معلومات مهما كانت صغيرة، قد تقدم المسؤولين (عن قتلها) إلى العدالة".

وصرح أحد أقربائها لبي بي سي، بأن آية كانت واحدة من بين أربعة أشقاء، وعاشت في بلاكبيرن بعد سفرها إلى المملكة المتحدة قبل حوالى تسع سنوات.

ومن المقرر أن يمثل سليمان وساتيا أمام محكمة الصلح في بريستون.

مصدر الصورة FAMILY HANDOUT Image caption آية هاشم كانت إدارية في جمعية أطفال

وتم الإفراج عن رجلين يبلغان من العمر 33 و36 عاماً من بلاكبيرن يوم الاثنين، بكفالة، بعد الاشتباه في تنفيذهما عملية قتل ومحاولة قتل، انتظاراً لمزيد من التحقيقات.

ولا يزال عدد من المشتبه بهم الآخرين في القضية رهن الاحتجاز.

كما قامت الشرطة باعتقالات أخرى، وبذلك وصل العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين خلال التحقيق إلى 14.

ولا يزال شاب بالغ من العمر 22 عاماً، من بلاكبيرن، رهن الاحتجاز، بعد القبض عليه للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل.