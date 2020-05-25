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يواجه لاعب التنس الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي اتهاما بالاعتداء على زوجته السابقة.

ووجهت نيكا دوروكاشفيلي اتهاما لباسيلاشفيلي، البالغ من العمر28 سنة، بالاعتداء عليها أمام ابنهما البالغ من العمر خمس سنوات.

ونفى باسيلاشفيلي، المصنف 27 عالميا، الاتهام، وقال إن الحقيقة ستُثبت في المحكمة.

وأخلت محكمة في العاصمة الجورجية تبليسي سبيله بكفالة قيمتها 31300 دولار.

ويواجه باسيلاشفيلي عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في حالة إدانته.

ومن المقرر انعقاد جلسة استماع أولى في 16 يوليو/ تموز.

وقال لاعب التنس لجمهوره عبر موقع فيسبوك "أشعر بدعمكم وحبكم"، مضيفا أنه لا يريد الإدلاء بأي تعليق آخر.

وخلال مسيرته المهنية، فاز باسيلاشفيلي بثلاثة ألقاب من بطولة رابطة محترفي التنس. وأعلى تصنيف دولي بلغه في المنافسات الفردية كان المركز 16، وذلك في مايو/ أيار 2019.