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سيُسمح لتجار التجزئة في إنجلترا بإعادة فتح محلاتهم في شهر يونيو/حزيران؛ إذ ستستأنف الأسواق المقامة في الهواء الطلق وصالات عرض السيارات نشاطها الأسبوع المقبل بينما ستعيد المحلات التجارية فتح أبوابها بعد مرور أسبوعين على ذلك التاريخ.

لكن مع ازدهار التسوق عبر الإنترنت خلال الإغلاق العام، تدور أسئلة بشأن ما إذا كان المتسوقون سيستأنفون أنشطة التبضع.

ويتعين على المحلات التجارية أن تستثمر في عدد جديد من إجراءات السلامة.

وقالت صاحبة محل تجاري لبيع الحلويات لبي بي سي إن قطاع الأعمال قلق من أنه قد لا يتمكن من تأمين عدد كاف من الزبائن حتى يُدر استئناف النشاط التجاري الربح على أصحاب المحلات.

وقالت جينيت لبرنامج "بي بي سي بريكفيست" التلفزيوني "أعتقد أن القضية الكبيرة بالنسبة إلى عدد كبير من الأعمال تتمثل في إمكانية تأمين عدد كاف من الأعمال خلال الأيام القليلة الأولى حتى تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها".

الثقة في الزبائن

وفي الوقت ذاته، قال مدير وكالة لبيع السيارات إنه سيتم الوثوق في العملاء لإجراء اختبارات القيادة بمفردهم كجزء من إجراءات السلامة عندما تستأنف نشاطها الأسبوع المقبل.

وقال روبرت فوريستر، مدير مجموعة فيرتو موتورز للسيارات، إن شركته وضعت عددا من الإجراءات داخل صالات عرض السيارات لتأمينها من تفشي وباء كوفيد-19.

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وقال لبرنامج "بي بي سي بريكفيست": "عندما تذهب في الواقع إلى إجراء اختبار قيادة سيارة، ستكون الشخص الوحيد الموجود هناك".

وأضاف قائلا: "نثق في أن الأغلبية الكبيرة من عملائنا سيقومون بالشيء الصحيح".

ومضى قائلا "يغيِّر ذلك الطريقة التينتبعها في بيع السيارات،فهناك الكثير من التغييرات المتعلقة بكيفية بيع السيارات".

وأردف قائلا "يقوم الناس بأشياء كثيرة جدا على الإنترنت. شهدت مبيعاتنا على الإنترنت ارتفاعا كبيرا إلى حد بعيد خلال هذه الفترة".

وقال "بعنا 650 سيارة خلال الأسبوع الماضي كمجموعة بدون إجراء اختبار قيادة واحد وبدون أن يأتي أي شخص لصالات العرض".

وأضاف فوريستر قائلا إن صالات العرض ستبدو مختلفة جدا عندما يتمكن الزبائن من زيارتها مرة أخرى بدءا من الاثنين المقبل.

ومضى قائلا "سيتم تزويدهم بأنظمة ذات اتجاه واحد، ومعقمات اليد، وسيرتدي الناس الكمامات وستكون هناك شاشات مغطاة بمواد بلاستيكية قوية وواضحة لحماية العملاء والزملاء".

"موقع عظيم"

وقال المدير الإداري لمراكز التسوق "ويستفيلد" في المملكة المتحدة إنه تم تجهيزها للتعامل مع اللوائح التنظيمية الجديدة.

وقال سكوت بارسون لبرنامج "توداي بروغرام" في بي بي سي"بالمقارنة مع رصيف ضيق في شارع عام، يضعنا الحجم الهائل لمراكزنا في موقع ممتاز لإدارة رحلة الزبون عبر مراكز التسوق".

وتابع قائلا "لدينا أجهزة تتبع رقمية لإدارة الناس بأمان عند دخولهم وخروجهم بحيث نفرض أنظمة ذات اتجاه واحد وعلامات في الأرصفة".

وتشمل الإجراءات الأخرى المفروضة في مراكز التسوق ضوابط مواقف السيارات ومحطات التعقيم.