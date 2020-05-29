قنينة كونياك هي "الأقدم في العالم" تباع بأكثر من 145 ألف دولار

مصدر الصورة SOTHEBY'S/PA WIRE Image caption دار مزادات سوذبي في لندن ترجح أن يكون مذاق الكونياك المعتّق بالقنينة لنحو 258 سنة لا يزال جيدا

بيعت إحدى أعتق قناني الكونياك في العالم مقابل أكثر من 145 ألف دولار في مزاد إلكتروني أقامته دار سوذبي في لندن.

ويعود تاريخ هذه القنينة إلى عام 1762 وقد خزّنتها إحدى العائلات في قبوٍ طوال المئة والأربعين سنة الماضية. وتقول دار مزادات سوذبي إن مذاق الخمر المعتق في القنينة من المرجح أنه لا يزال جيدا.

وسجلت قنينة الكونياك رقما قياسيا باعتبارها الأغلى في العالم، وقد اشتراها أحد هواة جمع المقتنيات في آسيا، بحسب دار سوذبي.

وتُعدّ هذه القنينة واحدة من ثلاث فقط في العالم تحوي كونياك "غوتيه" الفرنسي ولا تزال موجودة. ويرجع اسم الكونياك إلى مدينة تحمل الاسم نفسه في جنوب غربي فرنسا.

القنينتان الأخريان، إحداهما موجودة بمتحف في فرنسا، أما الأخرى فقد بيعت بمزاد في نيويورك عام 2014 مقابل أكثر من 59 ألف دولار.

ويرجّح جوني فاول، خبير المشروبات الكحولية، ألا يكون الكونياك المعتق في القنينة قد شهد قدرا كبيرا من التبخر.

يقول جوني: "يمكننا افتراض أن يكون مستوى الكحول في القنينة عاليا جدا وهو ما عمل كمادة حافظة لمئات السنين. كما نتوقع أن يكون الخمر في القنينة لا يزال محتفظا بمذاقه... لكني لم أكن محظوظا بما فيه الكفاية حتى أتذوقه".