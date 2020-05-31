مصدر الصورة Reuters Image caption ترامب قال إن "فوضويين تتزعمهم حركة أنتيفا" مسؤولون عن الاضطرابات.

قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستصنف حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية منظمة "إرهابية".

واتهمّ ترامب الحركة ببدء أعمال الشغب خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد.

وشهدت العديد من المدن الأمريكية احتجاجات عنيفة منذ وفاة فلويد لدى محاولة اعتقاله من قبل الشرطة.

وتباينت تفسيرات المسؤولين الأمريكيين بخصوص الطرف المسؤول عن أعمال الشغب التي صحبت المظاهرات.

وألقى الحاكم الديمقراطي لولاية مينيسوتا، تيم والتز، باللائمة على مؤثرات خارجية وعنصريين وعصابات المخدرات.

لكن ترامب قال إن "فوضويين تتزعمهم حركة أنتيفا" و"فوضويين يساريين راديكاليين" مسؤولون عن الاضطرابات.

ولم تهدأ الاحتجاجات منذ مقتل فلويد الإثنين خلال توقيفه من قبل أفراد الشرطة. وأشعلت الحادثة الغضب مجدداً ضدّ معاملة الشرطة الأمريكية للمواطنين من أصول أفريقية.

ماذا نعرف عن حركة "أنتيفا"؟

تعارض حركة "أنتيفا" المناهضة للفاشية أفكار النازيين الجدد والعنصريين البيض.

ويناهض أعضاؤها كافة أشكال العنصرية والتمييز الجنسي، كما يعارضون ما يصفوه بالسياسات القومية التي تستهدف المهاجرين والمسلمين التي سنّها ترامب.

وينظر إلى حركة أنتيفا على أنها مرتبطة بالفوضويين أكثر من ارتباطها بالتيارات اليسارية السائدة.

وذاع صيت الحركة من خلال دورها في مواجهة العنصريين البيض في مسيرة حاشدة في فرجينيا عام 2017.