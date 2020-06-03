موقف مؤسس فيسبوك من منشورات ترامب "يرسي سابقة خطيرة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption دافع زوكربيرغ عن ترك تغريدة ترامب قائلاً إنه لايتفق مع ما قاله لكن من حق الناس أن يروا ذلك بأنفسهم

يواجه مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، اتهامات من قبل مجموعة من نشطاء الحقوق المدنية "بإرساء سابقة خطيرة" بسماحه باستمرار تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الموقع.

وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره النشطاء بعد اجتماع عبر اتصال بالفيديو بزوكربيرغ لمناقشة منشور لترامب بخصوص الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أكثر من أسبوع.

وبعد الاجتماع، وصف 3 من القادة المدافعين عن الحقوق المدنية قرار زوكربيرغ بأنه خاطىء. وقالوا في بيانهم "نشعر بالإحباط والصدمة من تبريرات مارك العبثية للسماح باستمرار نشر منشور ترامب".

وأضاف البيان "لقد رفض (زوكربيرغ) الاقتناع بأن فيسبوك يساعد بذلك على نشر دعوة ترامب للعنف ضد المتظاهرين ويسهله".

وجاء في البيان أيضاً "مارك بذلك يقر سابقة خطيرة بحق أصوات أخرى في نشر الدعوات الهدامة نفسها على فيسبوك".

وقد أخفت إدارة موقع تويتر التغريدة نفسها الأسبوع الماضي بسبب "تمجيدها العنف".

وقد عبّر بعض العاملين في فيسبوك أيضاً عن غضبهم من قرار زوكربيرغ ببقاء المنشور الذي قال فيه ترامب إنه "سيرسل الحرس الوطني"، وأضاف قائلاً "عندما يبدأ النهب يبدأ إطلاق النار".

ونشر ترامب التغريدة نفسها على تويتر لكن إدارة الموقع أخفته بتحذير من أن التغريدة "تمجد العنف"، ما أثار جدلاً بين تويتر والبيت الأبيض.

ودافع زوكربيرغ عن ترك تغريدة ترامب قائلاً إنه لايتفق مع ماقاله ترامب لكن من حق الناس أن يروا ذلك بأنفسهم.

وقال متحدث باسم فيسبوك "نشعر بالامتنان لقادة جماعات الحقوق المدنية الذين شاركوا في تقديم ملاحظات مفيدة وصادقة، لأنها لحظات هامة يجب أن ننصت فيها للآخرين ونحن نتطلع إلى المستقبل".

في الوقت نفسه قررت شركة "توك سبايس" للعلاج النفسي على الإنترنت الانسحاب من مفاوضات الشراكة التي كانت تخوضها مع فيسبوك بسبب قرار زوكربيرغ استمرار نشر تغريدة ترامب.

ونشر أورين فرانك مدير الشركة تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها "لن ندعم المنصة التي تحض على العنف والعنصرية وتنشر الأكاذيب".

وتصل قيمة الصفقة إلى عدة مئات الآلاف الدولارات سنوياً بين الجانبين حسب ما قاله فرانك لشبكة سي إن بي سي الإخبارية الأمريكية.

بينما كتب المدير التنفيذي السابق لفيسبوك باري شنيت خطاباً مفتوحاً لفريق العاملين في الشركة يقول فيه إنه يشعر بأنه أخطأ عندما كان يتبنى منظور الشركة للحريات في الماضي.

وفي تسريب صوتي، قال زوكربيرغ في رد فعل أولي على منشور ترامب "إنه مثير للغثيان" ويمكن سماع صوته لاحقاً يقول "أعتقد أن هذا ليس ما نرغب في سماع قادتنا يقولونه في هذا التوقيت".