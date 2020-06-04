مصدر الصورة PA MEDIA Image caption مادلين ماكان اختفت منذ أكثر من 13 عاماً

أصبح سجين ألماني (43 عاما) محور تحقيق الشرطة البريطانية في قضية اختفاء مادلين ماكان قبل 13 سنة.

وتعتقد الشرطة أنه كان في المنطقة التي شوهدت فيها الفتاة الصغيرة للمرة الأخيرة.

وتسعى الشرطة للحصول على أي معلومات بخصوص سيارتين يعتقد أنه كان يمتلكهما.

وقال مارك كرانويل، الذي يقود التحقيق: "هناك شخص ما يعرف أكثر بكثير من الذي يفصح عنه".

واختفت مادلين - التي كانت حينها في الثالثة من العمر - من شقة في منتجع برتغالي مساء الثالث من أيار- مايو 2007، فيما كان والداها برفقة أصدقاء في حانة قريبة.

وبلغت تكلفة تحقيق الشرطة الذي بدأ في عام 2011 أكثر من 11 مليون جنيه استرليني.

وقالت الشرطة إن التحقيق لا يزال بشأن " شخص مفقود" لأنهم لا يمتلكون الدليل القطعي عما اذا كانت مادلين حية أم لا.

وأضافت إن السلطات الألمانية أخذت زمام المبادرة في هذا الجانب من القضية، لأن المشتبه به الألماني محتجز على أراضيها.

وقال محققون إن المشتبه به، الذي لم يعلن عن اسمه، في السجن لقضاء عقوبة تتعلق بجريمة جنسية.

معلومات حساسة

وقال رئيس المحققين كرانويل إن السجين المشتبه به كان يتردد على منطقة الغرب جنوبي البرتغال بين عامي 1995 و2007، حيث كان يبقى أياماً في شاحنة تخييم.

وكان الرجل في منطقة برايا دي لوز حيث كانت تقيم عائلة ماكان حين اختفت مادلين، وتلقى مكالمة هاتفية الساعة 7.32 استمرت حتى 8.02 مساءً.

وأصدرت الشرطة تفاصيل بشأن رقم هاتف المشتبه به والرقم الذي طلبه، قائلةً إن أي معلومات بشأنهما قد تكون مهمة بالنسبة للتحقيق.

وقال رئيس المحققين كرانويل "بعض الأشخاص يعرفون الشخص الذي نصفه اليوم... قد يكونوا على دراية ببعض الأمور التي قام بها".

وأضاف: "قد يكون أسرّ لكم حول اختفاء مادلين. لقد مر أكثر من 13 سنة وقد تكون الولاءات تغيّرت".

قضية مادلين ماكان: تسلسل زمني

الثالث من أيار -مايو 2007: اكتشاف أن مادلين مفقودة

أيلول- سبتمبر 2007: الاشتباه في علاقة كيت وغيري باختفاء الابنة

تموز-يوليو 2008: الشرطة البرتغالية توقف تحقيقها، وتلغي تصنيف الوالدين ورجل آخر هو روبرت مورات كمشتبه بهم.

أيار-مايو 2011: رئيس الوزراء البريطاني يفيد كاميرون يطلب من الشرطة المساعدة في التحقيق.

آذار-مارس 2012: الشرطة البرتغالية تطلق مراجعة للتحقيق الأول

تموز-يوليو 2013: الشرطة البريطانية تقول إن لديها أدلة جديدة وشهوداً في القضية وتفتح تحقيقاً رسمياً في اختفاء مادلين

تشرين الاول-اكتوبر 2013: المحققون يعيدون في البرتغال فتح التحقيق

كانون الثاني-يناير 2014: محققون بريطانيون يسافرون الى البرتغال وسط مزاعم بأنهم يجهزون للقيام بتوقيفات

كانون الاول ديسمبر 2014: المحققون يستجوبون 11 شخصاً ممن كان يعتقد أنهم يمتلكون معلومات حول القضية

أيلول-سبتمبر 2015: : الحكومة البريطانية تعترف بأن التحقيق تكلف أكثر من عشرة ملايين جنيه استرليني

آذار-مارس 2019: "نتفليكس" تعرض وثائقي من ثمانية أجزاء عن اختفاء مادلين.

حزيران-يونيو 2019: قالت الحكومة البريطانية إنها ستمول بحث الشرطة الذي بدأ عام 2011 حتى آذار - مارس 2020.

حزيران- يونيو 2020: الشرطة تكشف عن تصنيف سجين ألماني يبلغ 43 عاماً من العمر كمشتبه به في اختفاء مادلين.