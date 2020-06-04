جورج فلويد: مسار زمني لتطور الاحتجاجات في الولايات المتحدة بعد موته

  • 4 يونيو/ حزيران 2020
سيارة شرطة تحترق في ولاية جورجيا أثناء احتجاجات مصدر الصورة Reuters
Image caption سيارة شرطة تحترق في ولاية جورجيا

انتشرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب موت الشاب الأسود غير المسلح جورج فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وكانت أغلب المظاهرات سلمية، لكن بعضها تحول إلى مصادمات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، ما أدى لفرض حظر للتجول في عدد من المدن.

وكانت أكبر مظاهر الغضب في مدينة مينيابوليس، حيث تحدى المحتجون أوامر منع التجوال.

وقد أعلن الادعاء العام في مدينة مينيابوليس الأمريكية توجيه اتهامات جديدة لرجال الشرطة الأربعة المفصولين بسبب مقتل جورج فلويد.

وبينما يواجه الشرطي السابق ديريك شوفين تهمة جريمة قتل من الدرجة الثانية، يواجه الثلاثة الآخرون اتهامات بالمساعدة على القتل.

نقدم لكم هناك مسارا زمنيا يوضح تطور حركة الاحتجاجات في المدن الأمريكية في أعقاب موت فلويد.

الاحتجاجات في الولايات المتحدة: مسار زمني

موت جورج فلويد أثناء قيام الشرطة باعتقاله

تأبين جورح فلويد
تعليق الصورة تأبين جورح فلويد حقوق نشر الصورة GETTY IMAGES

توفي جورج فلويد بعد قيام الشرطة باعتقاله أمام متجر في مدينة ميينابوليس في ولاية مينسوتا. وأظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض، يدعى ديريك شوفين، يجثو واضعا ركبته لعدة دقائق على عنق فلويد الذي كان مقيدا وملقى على الأرض. ويسمع صوت فلويد وهو يكرر "لا أستطيع التنفس". وقد أعلن موته لاحقا في المستشفى.

بدء الاحتجاجات

مظاهرات في مينيابوليس
تعليق الصورة مظاهرات في مينيابوليس حقوق نشر الصورة AFP

طُرد الضباط الأربعة الذين شاركوا في اعتقال جورج فلويد من الخدمة، وبدأت الاحتجاجات في أعقاب تداول مقطع فيديو اعتقال فلويد وانتشاره بشكل واسع عبر  وسائل التواصل الاجتماعي. ونزل مئات المحتجين إلى الشوارع في مينيابوليس، وتعرضت سيارات دوريات الشرطة لعمليات تخريب وكُتبت شعارات وعبارات احتجاج على جدران مراكز الشرطة.

اتساع نطاق الاحتجاجات

محتجون يضطجعون على الأرض في شوارع بورتلاند، بولاية أوريغون
تعليق الصورة محتجون يضطجعون على الأرض في شوارع بورتلاند، بولاية أوريغون حقوق نشر الصورة REUTERS

امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، وبضمنها ممفيس ولوس أنجليس. وفي بعض الأماكن من أمثال بورتلاند وأوريغون اضطجع المحتجون في الشوارع وهم يرددون "لا استطيع التنفس".  وتجمع المحتجون مرة أخرى حول مركز الشرطة في مينيابوليس، الذي كان يعمل فيه الضباط المشاركين في اعتقال فلويد وأشعلوا النيران فيه. وكانت البناية قد أُخليت وانسحب جميع عناصر الشرطة منها.

تغريدات ترامب

أعضاء في فريق التغطية الإعلامية لمحطة سي إن إن اعتقلوا أثناء الاحتجاجات
تعليق الصورة أعضاء في فريق التغطية الإعلامية لمحطة سي إن إن اعتقلوا أثناء الاحتجاجات حقوق نشر الصورة REUTERS

ألقى الرئيس ترامب باللائمة في وقوع أحداث عنف على ما وصفه بنقص القيادة في مينيابوليس وهدد في تغريدة كتبها بنشر الحرس الوطني، ثم أعقبها بتغريدة أخرى حذر فيها قائلا "عندما تبدأ السرقة، يبدأ إطلاق النار". وقد أخفى موقع تويتر هذه التغريدة لأنها "تمجد العنف" بنظر الموقع.

اعتقال مراسل سي إن إن

أعضاء في فريق محطة سي إن إن الإعلامي اعتقلوا أثناء الاحتجاجات
تعليق الصورة أعضاء في فريق محطة سي إن إن الإعلامي اعتقلوا أثناء الاحتجاجات حقوق نشر الصورة REUTERS

اُعتقل مراسل سي إن إن، عمر خيمينز، أثناء تغطيته احتجاجات مينيابوليس. وكان خيمينز في تغطية حية عندما كبل أحد رجال الشرطة يديه. وبعد بضع دقائق قامت الشرطة باعتقال زملائه الآخرين. وقد أُطلق سراحهم لاحقا بعد التأكد من أنهم يعملون في وسيلة إعلام.

اتهام ديريك شوفين بارتكاب جريمة

الضابط السابق في شرطة مينيابوليس بعد اتهامه بقتل جورج فلويد
تعليق الصورة الضابط السابق في شرطة مينيابوليس بعد اتهامه بقتل جورج فلويد حقوق نشر الصورة GETTY IMAGES

اتهم الضابط السابق في شرطة مينيابوليس، ديريك شوفين، بارتكاب جريمة والقتل غير العمد. وقد يحكم بالسجن لمدة 35 عاما كحد أقصى بسبب التهمتين.

ليلة الاحتجاجات السادسة

محتجون يضرمون النار بالقمامة في نيويورك
تعليق الصورة محتجون يضرمون النار بالقمامة في نيويورك حقوق نشر الصورة REUTERS

انتشرت أعمال العنف في أنحاء الولايات المتحدة في الليلة السادسة للاحتجاجات. وأُفيد بمقتل خمسة أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنتشرة من إنديانابوليس إلى شيكاغو. وقد شهد أكثر من 75 مدينة خروج احتجاجات. وقد اعتقل 4400 شخص على الأقل. وفرض حجر التجوال في عموم الولايات المتحدة في محاولة لإيقاف الاضطرابات.

ترامب يهدد برد عسكري

ترامب يرفع الكتاب المقدس أمام إحدى الكنائس
تعليق الصورة ترامب يرفع الكتاب المقدس أمام إحدى الكنائس حقوق نشر الصورة EPA

هدد الرئيس ترامب بنشر الجيش لكبح الاضطرابات المطردة في المدن الأمريكية احتجاجا على موت رجل أسود أثناء اعتقاله علي أيدي الشرطة. ويقول ترامب إذا فشلت المدن والولايات في السيطرة على الاحتجاجات "والدفاع عن سكانها" فإنه سينشر قوات الجيش "وسيحل المشكلة بسرعة لهم". وقد وقف ترامب أمام كنيسة تضررت بالاحتجاجات بعد وقت قصير من قيام الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين قربها.

ليلة الاحتجاجات الثامنة

انضمت عائلة جورج فلويد إلى المحتجين في هيوستن
تعليق الصورة انضمت عائلة جورج فلويد إلى المحتجين في هيوستن حقوق نشر الصورة GETTY IMAGES

نزل عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع. وكانت واحدة من أكبر  مظاهرات الاحتجاج في المدينة التي كان يعيش فيها جورج فلويد في هيوستن، بولاية تكساس.  وقد خرق العديدون فرض حظر التجوال في مدن مختلفة، بيد أن الاحتجاجات ظلت سلمية في الغالب.

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