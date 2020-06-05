مصدر الصورة AFP Image caption كان درودكال زعيما لعدد من الجماعات الإسلامية في أفريقيا

أعلنت فرنسا مقتل عبد المالك دروكدال، زعيم تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي"، في عملية للقوات الفرنسية في مالي.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن دروكدال وبعض الأعضاء المقربين منه في التنظيم قتلوا في شمال مالي الأربعاء الماضي.

كما ألقت القوات الفرنسية القبض على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في مالي في عملية نفذتها في مايو/ أيار الماضي، وفقا لتصريحات بارلي.

وأضافت الوزيرة الفرنسية أن "العمليات الجريئة سددت ضربات قاصمة للجماعات الإرهابية".

وكان دروكدال، أو أبو مصعب عبد الودود، زعيما لتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموجودة في مالي وبوركينا فاسو.

أما محمد مربات، زعيم تنظيم الدولة المقبوض عليه، فكان له دور بارز بين قيادات تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى، وفقا لما ذكرته بارلي.

وينشط تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو.

ونشرت فرنسا آلاف القوات في مالي عام 2013، ولا تزال موجودة في هذه الدولة الأفريقية.

وجاء التدخل العسكري الفرنسي في مالي بعد سيطرة جماعات إسلامية مسلحة على أجزاء من شمال البلاد. وبمساعدة فرنسا، تمكن جيش مالي من استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها مسلحون إسلاميون، لكن الاضطرابات والعنف انتشر في دول الجوار.

ويشارك الآلاف من القوات الفرنسية في مالي في إطار عملية تستهدف دعم قوات الجيش في مالي، وموريتانيا، والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد.