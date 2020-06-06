فيروس كورونا: رئيس البرازيل يغلق موقعا إلكترونيا رسميا حول حصيلة ضحايا الوباء
دافع الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو عن قرار إغلاق موقع تابع لوزارة الصحة ينشر تحديثا يوميا حول ضحايا فيروس كورونا.
واعتبر بولسونارو أن البيانات الموجودة على الموقع لا تعكس حقيقة الأوضاع في بلاده.
وجاء ذلك بعد تسجيل البرازيل الجمعة أكثر من ألف وفاة مرتبطة بالفيروس، وذلك لليوم الرابع على التوالي.
وشهدت البرازيل ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة جراء انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت أكثر من 650 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 35 ألف وفاة.
وأصبحت البرازيل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة، بعد الولايات المتحدة.
وقال بولسونارو على تويتر "هناك إجراءات أخرى جارية لتحسين الإبلاغ عن الحالات".
- ما هي احتمالات الموت جراء الإصابة؟
- هل النساء والأطفال أقلّ عرضة للإصابة بالمرض؟
- كيف ينشر عدد قليل من الأشخاص الفيروسات؟
- فيروس كورونا يحتاج إلى خمسة أيام حتى تظهر أعراضه
- فيروس كورونا "ينتقل بين البشر قبل ظهور أعراض المرض"
- متعافون من المرض يقصون حكاياتهم داخل الحجر الصحي
وتعرض الرئيس بولسونارو لانتقادات واسعة لرفضه إجراءات الإغلاق التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لاحتواء انتشار الفيروس.
ويوم السبت هدد بولسونارو بالانسحاب من المنظمة، متهما إياها بالتحيز السياسي.
وحذر باولو جيرونيمو دي سوزا، رئيس نقابة الصحفيين البرازيلية من أن "شفافية المعلومات أداة قوية لمكافحة الوباء"، واتهم الحكومة "بمحاولة إسكات الصحافة".