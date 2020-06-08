إنقاذ بريطاني أمضى ستة أيام عالقا في بئر في بالي

مصدر الصورة AFP Image caption وجود القليل من الماء في البئر ساعد جاكوب في البقاء على قيد الحياة

أُنقذ شاب بريطاني كان قد وقع في بئر في جزيرة بالي في إندونيسيا بعد أن بقي عالقا فيها ستة أيام.

وكان جاكوب روبرتس، 29 عاما، قد كسر ساقه عندما وقع في بئر عمقها أربعة أمتار في قرية بيكاتو أثناء فراره من كلب كان يلاحقه، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية التي تحدثت مع مسؤولين محليين.

ورغم أن البئر كانت جافة، إلا أن الكسر في ساقه منعه من الخروج. وقال شهود عيان إن البئر كان يحوي القليل من الماء، وهذا غالبا ما أبقى الشاب على قيد الحياة.

وفي نهاية الأمر سمع أحد سكان المنطقة نداءات الاستغاثة التي كان يصيح بها جاكوب؛ إذ كان يبحث عن إحدى المواشي التي كانت ترعى قرب البئر، وهي منطقة معزولة وبعيدة عن القرية، فأخبر السلطات المحلية عن الشاب البريطاني، وفقا لجريدة ذا بالي صن.

مصدر الصورة BASARNAS BALI Image caption ثلاثة رجال رفعوا البريطاني العالق لإنقاذه

وقال قائد الشرطة، يوساك أوغستينوس، بعد العثور على الرجل يوم السبت: "بدا الرجل هزيلا وكان مجروحا".

في حين قال قائد عملية الإنقاذ إن ثلاثة رجال رفعوا جاكوب بحمّالة، وفقا لباسارناس بالي، وهي وكالة البحث والإنقاذ المحلية.

وقالت هذه الجمعية في بيان نشرته على موقع إنستغرام إن جاكوب نقل إلى مشفى نوسا ديوا.

وتقع قرية بيكاتو قرب موقع سياحي مشهور في جنوب بالي في منطقة نوسا ديوا.

مصدر الصورة BASARNAS BALI Image caption بعد ستة أيام.. خارج البئر

ومن غير الواضح ما إذا كان جاكوب سائحا أو أحد سكان بالي.

ولا تزال بالي في حالة إغلاق عام منذ أشهر بسبب وباء فيروس كورونا، وقد أعيد افتتاح أماكن عدة ولكن بحذر.