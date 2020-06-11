رحلة صيد لابن ترامب "تكلف دافعي الضرائب 75 ألف دولار"

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لرأس أحد خراف أرغل الجبلية

قام الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحفيده برحلة صيد إلى منغوليا العام الماضي كلفت دافعي الضرائب في الولايات المتحدة 75 ألف دولار، بحسب تقرير.

وخلال الرحلة، اصطاد ترامب جونيور نوعا نادرا من الخراف الجبلية والتقى رئيس البلاد، وذلك وفقا لجماعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق" (كرو).

وقالت الجماعة إن معظم تكاليف الرحلة أُنفقت على تأمين نجل ترامب وحفيده من قبل جهاز "الخدمة السرية".

وقال باحثون إن عدد الرحلات التي تقوم بها أسرة ترامب يفوق عدد رحلات أسرة الرئيس السابق باراك أوباما 12 مرة.

وتتهم كرو أسرة ترامب باستنزاف التمويل المخصص لجهاز الخدمة السرية برحلاتها التي تزيد عن ألف رحلة في العام، الكثير منها لأغراض ترفيهية.

وخلص تقرير كرو إلى أن "هذه الرحلة مجرد مثال واحد على التكاليف التي تُكبّدها أسرة ترامب لدافعي الضرائب، وإذا تكلفت رحلة صيد واحدة لدونالد جونيور أكثر من 75 ألف دولار، فمن المذهل حقا التفكير في التكلفة الإجمالية لتلك الرحلات".

وقال أحد أفراد طاقم ترامب جونيور لشبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الرحلة التي دامت 80 يوما في أغسطس/ آب الماضي كانت على نفقته الخاصة، باستثناء الحراسة المخصصة له.

ويسمح لترامب جونيور، ولكن دون إلزام، باستخدام جهاز الخدمة السرية لحمايته.

وقالت كرو "بوصفه نجل الرئيس، يحق لترامب جونيور الحصول على حماية جهاز الخدمة السرية، ويجب حمايته".

"ولكن يحق لدافعي الضرائب معرفة كم يدفعون لتسهيل رحلته للصيد وتواصله مع مانحين سياسيين بارزين وزعماء أجانب".

ووفقا لتحقيق صدرت نتائجه العام الماضي، اصطاد ترامب الابن خروفا من فصيلة أرغل الجبلية النادرة، ثم حصل على تصريح بالصيد بأثر رجعي من الحكومة المنغولية. وخلص التحقيق أيضا إلى أنه أثناء الرحلة كان في صحبة متبرع بارز للحزب الجمهوري، يعمل في قطاع النفط والغاز.

وتندرج خراف هذه الفصيلة، التي تتميز بقرونها الطويلة، ضمن قائمة دولية بالكائنات الأكثر عرضة لخطر الانقراض.

والتقى نجل ترامب أيضا الرئيس المنغولي خالتاما باتولغا، بعد نحو شهر من لقاء الزعيم المنغولي بترامب في البيت الأبيض.

وفي الرحلة، نشر ترامب الابن صورا وهو يمتطي صهوة جواد، وصورة له ولابنه في خيمة منغولية تقليدية.

وقالت كرو إن الرحلة، وفقا لتقديرها التدقيق، تكلفت 76859.36 دولار، وذلك بعد الحصول على معلومات من جهاز الخدمة السرية، بموجب قانون حرية المعلومات.

وبخلاف اخته إيفانكا، لا يتولى ترامب جونيور أي منصب حكومي رسمي.

وواجه ترامب جونيور انتقادات بسبب الدفاع عن قوانين حمل السلاح والصور التي ينشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لنفسه أثناء رحلات صيد في شتى بقاع العالم.