Image caption الشرطة البريطانية تحقق في الحادث

تحقق الشرطة البريطانية في عملية طعن عدد من الأشخاص في مدينة ريدينغ.

وتفيد تقارير بسقوط قتلى جراء الحادث، لكن السلطات لم تؤكد صحة هذه الأنباء.

ويوجد شخصان في حالة خطرة بمستشفى قريب من موقع الحادث.