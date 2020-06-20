حادث طعن في بريطانيا: سقوط عدد من الجرحى في مدينة ريدينغ
- 20 يونيو/ حزيران 2020
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تحقق الشرطة البريطانية في عملية طعن عدد من الأشخاص في مدينة ريدينغ.
وتفيد تقارير بسقوط قتلى جراء الحادث، لكن السلطات لم تؤكد صحة هذه الأنباء.
ويوجد شخصان في حالة خطرة بمستشفى قريب من موقع الحادث.