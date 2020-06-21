مصدر الصورة Reuters Image caption تحطمت واجهات متاجر عدة بسبب أعمال التخريب في مدينة شتوتغارت الألمانية

حطمت مجموعات من الشبان نوافذ عرض المتاجر وهاجمت سيارات الشرطة في وسط مدينة شتوتغارت الألمانية أثناء الاضطرابات التي شهدتها المدينة ليلة أمس السبت.

وقالت الشرطة الألمانية إن العشرات من رجال الشرطة أصيبوا أثناء أعمال العنف في جنوب غرب ألمانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا يمارسون أعمال تخريب في المحال التجارية ويرشقون الشرطة بالحجارة وأشياء أخرى.

وقالت الشرطة في شتوتغارت إن العنف بدأ عندما كان الشرطة تقوم بالتحقيق في حادث له علاقة بالمخدرات.

مصدر الصورة DPA Image caption تعرضت سيارات الشرطة للهجوم من قبل مثيري شغب

ولا تتوافر تفاصيل أخرى عن سبب اندلاع العنف في المدينة الألمانية حتى الآن.

وقالت تقارير إن المئات شاركوا في الأحداث التي شهدتها شتوتغارت ليلة أمس.

وقال بيان الشرطة الصادر في هذا الشأن إن بعض المشاركين في أعمال الشغب رشقوا سيارات الشرطة بقطع من حجارة الأرصفة وغيرها من المقذوفات. وتطور الأمر بعد ذلك مما أدى إلى "خروجه عن السيطرة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption بدات أعمال إصلاح واجهات المتاجر باقتراب فجر اليوم التالي لأعمال التخريب في شتوتغارت

ودفعت الشرطة بحوالي 200 من قواتها للسيطرة على الموقف في وسط المدينة. وقالت قوات الأمن إن العديد من المتاجر تعرضت للنهب أثناء تلك الأحداث.

وشهد الموقف بعض الهدوء باقتراب فجر الأحد ليبدأ عمال مكافحة الحرائق إصلاح العديد من واجهات المتاجر التي تضررت بسبب عمليات التخريب.

وأكدت شرطة المدينة الألمانية أنها اعتقلت حوالي 20 شخصا مع البدء في البحث عن أدلة وشهود عيان، بما في ذلك الفيديوهات التي التقطت بهواتف ذكية.

رغم ذلك، أظهرت بعض المقاطع المصورة ارتداء بعض المشاركين في أعمال الشغب خوذات وأقنعة لإخفاء وجوههم.