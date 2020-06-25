مصدر الصورة AFP Image caption أشخاص ينتظرون إجراء فحص كشف الفيروس في ميامي

طلبت ولايات نيويورك، نيوجيرسي وكونكتيكت من الوافدين إليها من مناطق تشهد ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، الدخول في عزل ذاتي لمدة 14 يوماً.

وقال حاكم نيوجيرسي إن سكان الولايات الثلاث عانوا كثيراً ولا يريدون دخول "جولة أخرى" من الإصابات بالفيروس.

وتسجّل بعض الولايات في جنوب وغرب البلاد أرقاماً قياسية في عدد الإصابات.

وتوقعت جامعة واشنطن وصول عدد الوفيات في أكتوبر إلى 180 ألف، أو 146 ألفا إن التزم 95 في المئة من الأمريكيين بارتداء قناع الوجه.

وسجّلت الولايات المتحدة إلى الآن أكثر من 2.3 مليون إصابة وأكثر من 121 ألف حالة وفاة.

وقال مسؤولون في القطاع الصحي إنّ الأسابيع القادمة ستكون حاسمة لوقف تفشي الفيروس.

وأبلغ كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوشي المشرعين إنّ "هناك تصاعداً مقلقاً في عدد الإصابات وتزايداً في انتشار العدوى في ولايات جنوبية وغربية".

وطلب من الأمريكيين تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وعدم الخروج والتواجد ضمن حشد من الناس دون التأكد من ارتداء القناع.

ما هي الولايات التسع؟

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو لمراسلين إن الولايات التسعة هي: ألاباما، أركنساس، أريزونا، فلوريدا، نورث كارولينا، ساوث كارولينا، تكساس، واشنطن ويوتا.

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وسيطلب من القادمين من هذه الولايات بمن فيهم المقيمون في نيويورك، نيوجيرسي وكونيكتكت تطبيق الحجر لمدة 14 يوماً.

وذكر كومو أن عقوبة مخالفي إجراءات الحجر غرامة قد تصل إلى ألف دولار أو خمسة آلاف دولار في حال تكرار المخالفة.

وأضاف أن لائحة الحجر قد تضمّ ولايات جديدة أو يتم حذف بعضها وفقاً للأرقام التي تظهرها فحوص كشف الفيروس.

مصدر الصورة AFP Image caption قد تضطر بعض الولايات فرض قيود إغلاق جديدة

ما هي آخر الأرقام في هذه الولايات؟

سجلت كاليفورنيا الأربعاء رقما قياسيا بعد تأكيد 7149 إصابة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 190.222 حالة. وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إنه تمّ إجراء أكثر من مليون كشف لفحص الفيروس، أظهرت 5 في المئة منها إصابات مؤكدة.

وسجلت فلوريدا أيضاً أكبر عدد إصابات داخلها خلال يوم واحد مع تسجيل 5508 حالة ليصبح عدد الإصابات بالفيروس 109.014 حالة مع تسجيل 3281 حالة وفاة.

وأعلنت أريزونا الأربعاء عن 1795 إصابة جديدة، وبعد تسجيل 3600 إصابة الثلاثاء، اليوم الذي ألقى خلاله الرئيس دونالد ترامب كلمة - دون ارتداء قناع- خلال حملة انتخابية في مدينة فينيكس.

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وقال ترامب إن فيروس كورونا يبتعد وأشار إلى الفيروس باسم "كونغ فلو"، ونفى البيت استخدام المصطلح في إطار عنصري.

وحذّر المسؤولون في أريزونا من أن 80 في المئة من الأسرة في الستشفيات مشغولة حالياً ومن تجاوز قدرة نظام الرعاية الصحية في الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وسجّلت تكساس بدورها رقماً قياسياً في عدد إصابات سكّانها بعد تأكيد إصابة 5551 حالة. وقد بدأت مستشفيات الأطفال في الولاية استقبال مصابين بالغين.

وكانت ولايتا تكساس وأريزونا من بين الولايات التي رفعت باكراً قيود الاجراءات في مواجهة الفيروس.

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وأصدر حاكم واشنطن تعليمات إلى جميع السكان بارتداء القناع عند الخروج بعد تأكيد ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من الثلث مقارنة مع الأسبوع الماضي. وأصدرت تعليمات مماثلة في العديد من الولايات.

كذلك شهدت ولايات ساوث كارولينا، يوتاه، مسيسيبي ولويزيانا زيادة في عدد الحالات وقال بعض الحكام إنهم قد يفرضون إجراءات إغلاق جديدة.

وقالت وكالة رويترز إن مجمل عدد الإصابات في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 25 في المئة الأسبوع الماضي مع تسجيل ارتفاعاً في عدد الإصابات بنسبة 50 في المئة في عشر ولايات.

وورد أن الاتحاد الأوروبي قد يمنع مواطنين أمريكيين من الدخول إلى أراضيه بينما يبحث في كيفية إعادة فتح حدوده الخارجية.