فيروس كورونا: رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل زفافها بسبب قمة أوروبية

مصدر الصورة REUTERS Image caption كانت فريدريكسون تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الثامن عشر من تموز/ يوليو المقبل

أجّلت رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسون حفل زفافها للمرة الثالثة حتى يتسنّى لها حضور قمة الاتحاد الأوروبي.

وتعقد هذه القمة حول مقترحات لإنشاء صندوق إنعاش خاص بـ"كوفيد-19" يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو/ تموز المقبل.

وهو الاجتماع الأول الذي سيحضره الزعماء منذ فرض الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا حول العالم.

وكانت فريدريكسون تستعد للزواج من شريكها بو تينغبيرغ في الثامن عشر الشهر المقبل.

وقالت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن عليها أن "تحمي مصالح الدنمارك".

وعارضت الدنمارك إنشاء هذا الصندوق الذي يدعم خططا لتقديم منح للدول الأوروبية الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية من أزمة الوباء العالمي.

وترى الدنمارك، والسويد، والنمسا، وهولندا إن الصندوق المقترح، الذي تبلغ قيمته 750 مليار يورو، "كبيرجدًا"، وتصر هذه الدول على أن تسدد الدول الأكثر تضررًا من الأزمة المنح التي تحصل عليها من الصندوق.

وأُعلن تاريخ القمة الأوروبية المنتظرة منذ يومين.

وكتبت فريدريكسون على فيسبوك: "أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل الرائع. ولكن من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا، والآن يُعقد اجتماع المجلس في بروكسل يوم سبت في شهر يوليو/ تموز، وهو الموعد الذي خططنا للزفاف فيه".

وقالت إنهما سيتزوجان قريبًا، مؤكدة أن شريكها "صبور جدًا، لحسن الحظ.".

لكنها لم تحدد تاريخا آخر للزفاف.

وكان الشريكان يستعدان للزفاف في صيف 2019، إلا أنهما أجّلا حفل الزفاف آنذاك بسبب الانتخابات العامة.