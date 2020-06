مصدر الصورة AFP Image caption حصل ميلتون غلاسر(يسار) على الميدالية الوطنية للفنون في عام 2010، من قبل الرئيس آنذاك باراك أوباما

توفي ميلتون غلاسر، مصمم الغرافيك الأمريكي البارز الذي ابتكر شعار "أحب مدينة نيويورك"، عن عمر يناهز 91 عاما.

وكان غلاسر قد صمم الشعار الذي يضم فقط ثلاثة حروف وبينها رسم قلب (I ♥ NY) لحملة سياحية عام 1977، وسرعان ما اكتسب الشعار شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، ووصف بأنه أكثر الشعارات التي تم تقليدها في التاريخ.

وقال غلاسر تعليقا على الشهرة التي حققها الشعار إنه "فوجئ بما حدث لهذه الفكرة البسيطة للغاية".

كما قام بتصميم ملصق شهير للمغني بوب ديلان، وكان مؤسسا مشاركا لمجلة نيويورك.

وقالت زوجته شيرلي، لصحيفة نيويورك تايمز، إن سبب وفاته هو سكتة دماغية.

ولد غلاسر في حي برونكس بمدينة نيويورك عام 1929، ودرس في اتحاد كوبر لتقدم العلوم والفنون، وهي كلية في مانهاتن، وفي أكاديمية الفنون الجميلة في بولونيا بإيطاليا.

وفي عام 1954، أنشأ غلاسر استوديوهات "بوش بن" مع ثلاثة من زملائه في كلية اتحاد كوبر، وساعد في خلق لغة بصرية جديدة في الفن التجاري، وبحث عن الإلهام من كل شيء، بدءا من أسلوب الفن الجديد إلى الرسم الصيني، ونحت القطع الخشبية الذي اشتهرت به ألمانيا، والرسوم المتحركة في الثلاثينيات.

وفي عام 1968، شارك غلاسر في تأسيس مجلة نيويورك، وكان مدير التصميم لمدة تسع سنوات.

وقالت المجلة في نعي له: "في مكتبنا بالطبع، سيكون إلى الأبد أحد أفراد الفريق الصغير، من الرجال والنساء، الذين أخرجوا المجلة في أواخر الستينيات من حالة الاحتضار التي كانت تعانيها، وحولوها إلى مجلة أمريكية عظيمة".

وفي عام 1974، أسس شركة التصميم الخاصة به، والمسماة (ميلتون غلاسر إنك) Milton Glaser, Inc.

وبعد ثلاث سنوات، صمم شعار "I ♥ NY" مجانا، للمساعدة في الترويج للسياحة في مدينته نيويورك، وسط موجة جرائم وأزمة مالية.

وقد توصل ميلتون إلى الفكرة أثناء ركوبه سيارة أجرة، ودونها بقلم تلوين أحمر على مظروف، والذي يوجد الآن في المجموعة الدائمة لمتحف الفن الحديث في نيويورك.

وبعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، أصدر غلاسر نسخة معدلة من الشعار، الذي تميز بقلب مصاب بكدمات وحمل هذه الكلمات

"I ♥ NY MORE THAN EVER".

يُعرف غلاسر أيضا بتصميمه رمز وملصق منظمة الصحة العالمية لمكافحة مرض الإيدز، وشعار مصنع بيرة بروكلين.

وفي عام 2004، حصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة، من قبل متحف "كوبر هيويت سميثسونيان" للتصميم، وفي عام 2010، حصل على الميدالية الوطنية للفنون من الرئيس الأمريكي آنذارك باراك أوباما.