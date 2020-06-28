مصدر الصورة Reuters Image caption الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أنحاء العالم عشرة ملايين حالة، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

كما أسفر الوباء عن حوالي نصف مليون حالة وفاة.

وارتفع معدل انتشار المرض بشكل دراماتيكي خلال الفترة الأخيرة، حيث استغرق تسجيل أول 10 آلاف إصابة في العالم شهرا كاملا، لكن الشهر الماضي شهد تسجيل أربعة ملايين إصابة جديدة. ويتركز نصف حالات الإصابة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس ينتشر الآن بكثافة في الأمريكتين، خصوصا في المكسيك والبرازيل وتشيلي. وسجل عدد كبير من الإصابات في جنوب آسيا وأفريقيا، حيث يتوقع أن يصل الانتشار الذروة في منتصف يوليو/تموز.

وفي الصين، التي بدأ منها الوباء، أدى انتشار جديد للفيروس خارج العاصمة بكين إلى أن تقوم السلطات بفرض إجراءات إغلاق صارم على حوالي نصف مليون شخص.

ووصف مسؤولون الوضع في مقاطعة أنجين بأنه "مقلق" بعد اكتشاف 12 حالة في المقاطعة . وصدرت التعليمات لجميع سكان المقاطعة بالبقاء في منازلهم، بحيث يسمح لشخص واحد من كل منزل بالخروج يوميا لقضاء حاجات المنزل.

وفرضت قيود صارمة على وسائل المواصلات الداخلة إلى المقاطعة والخارجة منها.

وربطت 11 حالة من حالات الإصابة في أنجين بالعدوى التي انتشرت في سوق للجملة في بكين، حيث سجلت حالات إصابة خلال الشهر الجاري، مع أن المسؤولين يقولون إن الأوضاع تحت السيطرة إلى درجة كبيرة في بكين.

وفي إيران، التي شهدت أسوأ انتشار للمرض بين دول منطقة الشرق الأوسط، قررت السلطات فرض ارتداء الكمامات في التجمعات الكبيرة بدءا من الأحد المقبل.

وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، في خطاب متلفز، على أن اتباع الإرشادات الطبية هو السبيل الوحيد للتعامل مع أزمة كورونا، في ضوء عدم توافر لقاح أو علاج فعال للمرض.