مقتل العشرات في انفجار في عيادة طبية قرب طهران

مصدر الصورة Getty Images Image caption الانفجار دمر العيادة

قتل 13 شخصاً وجرح 6 آخرين في انفجار وقع في عيادة طبية شمالي العاصمة الإيرانية طهران بحسب ما نقلته وكالة أنباء فارس عن مسؤول في الدولة.

وقتل 10 نساء وثلاثة رجال في الانفجار بحسب ما أكده نائب وزير الصحة إيراج حريرشي للتلفزيون الحكومي.

وأظهرت صور تلفزيونية حرائق كبيرة مع أعمدة من الدخان تتصاعد في السماء. وشوهد رجال الإطفاء وعمال طوارئ آخرين في الموقع.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية

وقال نائب محافظ طهران حميد رضا غودارزي للتلفزيون الحكومي إنّ الانفجار في عيادة "سينا اثار" نجم عن تسرّب للغاز.

وقال حريرشي إنّ العيادة التي كان بها 25 عاملاً وقت وقوع الانفجار، وهي تقوم في الأساس بعمليات جراحية خفيفة وتصوير طبي.

ووقع الانفجار بعد أكثر من أسبوع من انفجار ضخم بالقرب من موقع عسكري حساس بالقرب من طهران. وقالت وزارة الدفاع إنّه ناتج أيضاً تسرّب للغاز. ولم يتم الابلاغ عن أي إصابات أو وفيات.