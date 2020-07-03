قتلى وجرحى في انفجارات في مصنع للألعاب النارية في تركيا

Image caption سمع دوي الانفجارات في منطقة هينديك من على بعد عشرات الكيلومترات

حوصر نحو 200 عامل داخل مصنع للألعاب النارية في شمالي غرب تركيا وقعت فيه سلسلة من الانفجارات وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى عشرات المصابين.

وقال حاكم ولاية صقاريا التي شهدت الانفجارات، جتين أوقطاي كالدرم، إن كثيرين محاصرون بسبب الانفجارات، وإن خدمات الطوارىء لم تتمكن من الوصول إلى المبنى.

وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تفاصيل عن الضحايا، وتحدث عن إصابة 74 آخرين.

وكان بالإمكان سماع دوي الانفجارات في منطقة هينديك من على بعد عشرات الكيلومترات.

وارتفع عمود من الدخان الأسود فوق المصنع، في حين وصفت هيئة الكوارث الحكومية الانفجارات بأنها حادث صناعي.

وقال أردوغان إن 189 كانوا يعملون في الموقع وقت الانفجار.

وأفاد عمدة المنطقة تورغوت بابا أوغلو بأن العديد من العاملين تمكنوا من الفرار من الانفجارات التي بدأت عند نحو الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي (08:15 بتوقيت غرينتش).

وأضاف بابا أوغلو إن العشرات من رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ هرعوا إلى موقع الحادث.