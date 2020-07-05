مصدر الصورة Getty Images Image caption دعا ترامب المئات إلى البيت الأبيض في حفل للاحتفال بيوم الاستقلال

عمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استخدام كلمته بمناسبة يوم الاستقلال إلى الترويج لما أحرزته الولايات المتحدة من "تقدم" في مواجهة فيروس كورونا، رغم ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في أنحاء البلاد.

وهاجم ترامب الصين مجددا، قائلا إنها يجب أن "تخضع لمحاسبة كاملة" بسبب تفشي الوباء.

كما وبّخ ترامب المتظاهرين الذين حطموا تماثيل قادة أمريكيين في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للعنصرية، قائلا: "هدفهم هو التخريب".

وتعهد الرئيس ترامب بهزيمة "اليسار الراديكالي، والماركسيين، والفوضويين، ومثيري الشغب، والمدانين بأعمال النهب والسلب".

وأدلى ترامب بكلمته في حديقة البيت الأبيض، وبجانبه زوجته ميلانيا، أمام حشد ضم جنودا أمريكيين وأطقم طبية.

وأثنى الرئيس الأمريكي على ما وصفه بالـ"البريق العلمي لأمته"، قائلا إن الولايات المتحدة "قد تتوصل إلى حل علاجي ولقاح أو إلى أي منهما قبل وقت طويل من نهاية العام الجاري".

وفي يونيو/حزيران المنصرم نبّه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن العلماء قد لا يتمكنون من تطوير لقاح فعال ضد فيروس كورونا، قائلا: "قد نتوصل إلى لقاح في غضون عام. وإذا تعجّلنا، فقد تقصر الفترة الزمنية عن ذلك، ولكن بشهرين اثنين. هذا ما يقوله العلماء".

وسجلت الولايات المتحدة أعلى وفيات وإصابات بفيروس كورونا حول العالم، وأكدت إصابة أكثر من 43 ألفا في 24 ساعة يوم السبت، طبقا لأرقام من جامعة جونز هوبكنز. وسجلت ولاية فلوريدا، حيث يشتد الوباء، 11,458 إصابة جديدة.

ولم يُشِر الرئيس إلى قرابة الـ 130 ألفا الوفيات في الولايات المتحدة جرّاء الوباء.

وبعد الخطاب، حلقت في الأجواء طائرات عسكرية بينها قاذفات بي-52 وإف-35. ونُظِّم عرضٌ كبير للألعاب النارية بعد ذلك في واشنطن العاصمة شهدته حشود في متنزه ناشيونال مول.

وقبيل حديث ترامب، تجمّع متظاهرون من حركة "حياة السود مهمة" خارج البيت الأبيض - حيث نُظّمت العديد من الوقفات الاحتجاجية المناهضة للعنصرية في أعقاب مقتل جورج فلويد في قبضة الشرطة.

ماذا قال ترامب أيضا؟

قال ترامب بخصوص معركة أمريكا مع فيروس كورونا، إن إدارته "أحرزت تقدما كبيرا"، وإن "استراتيجيتنا تتمثل في المضي قدما"، رغم ما تشهده البلاد من ارتفاع في أعداد الإصابات.

مصدر الصورة Getty Images Image caption نادلة في مطعم تقدم مطهر الأيدي لضيوف المطعم

وحرص ترامب، الذي يخوض انتخابات رئاسية هذا العام، على إلهاب حماس أنصاره المحافظين بدغدغة مشاعرهم القومية، متّهمًا الصين بمحاولة إخفاء معلومات عن فيروس كورونا - وهي تهمة تنفيها بكين.

وقال ترامب إن "تكتيم الصين وخداعها أسهما في نشر الفيروس حول العالم".

كيف احتفلت الولايات المتحدة بيوم الاستقلال؟

ألغيت العديد من فعاليات احتفالات الرابع من يوليو/تموز لأسباب تتعلق بالصحة العامة، حيث أغلقت الشواطئ في فلوريدا وكاليفورنيا، كما ألغيت عروض المدن وتقلصت عروض الألعاب النارية.

مصدر الصورة Reuters Image caption أغلقت الشواطئ في ميامي في فلوريدا وفي لوس أنجليس بكاليفورنيا

أما جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي المنافس لترامب في سباق الانتخابات الرئاسية هذا العام، فغرّد على تويتر قائلا إن "أكثر الأعمال وطنية في الاحتفال بالرابع من يوليو/تموز لهذا العام هو ارتداء كمامة".

وتعدُّ عروض الألعاب النارية تقليدا دائما في احتفالات الرابع من يوليو/تموز، ومع ذلك فقد ألغيت هذه العروض في نحو 80 في المئة من المدن الأمريكية.