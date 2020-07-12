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ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمامة وجه في مكان عام، للمرة الأولى منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وكان ترامب في زيارة لمستشفى والتر ريد العسكري خارج واشنطن، حيث التقى بجنود مصابين وعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال لدى مغادرته البيت الأبيض: "لم أعارض يوما فكرة ارتداء الأقنعة، لكنني أعتقد ببساطة أنّه يوجد وقتا ومكانا لارتدائها".

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه لن يرتدي كمامة، وسخر من خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن لفعله ذلك.

لكنه قال يوم السبت: "أعتقد أنه عندما تكون في مستشفى، خاصة في هذا المكان، حيث تتحدث إلى الكثير من الجنود والناس الذين، في بعض الحالات، خرجوا للتو من غرف العمليات، أعتقد أنه لشيء رائع أن ترتدي كمامة".

وفي حديثه لشبكة فوكس بيزنس نتوورك الأسبوع الماضي، قال ترامب: "أؤيد تماماً ارتداء الأقنعة".

ولكن عندما بدأت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض في توصية الناس بارتداء كمامات أو أغطية من القماش في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس في أبريل/نيسان، قال ترامب للصحفيين إنه لن يتبع هذه الممارسة.

وقال في ذلك الوقت: "لا أعتقد أنني سأفعل ذلك".

وأضاف: "أن أرتدي كمامة بينما ألتقي برؤساء الدول ورؤساء الوزراء والدكتاتوريين والملوك والملكات - لا اعتقد ذلك".

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنّ مساعدي ترامب طلبوا منه مراراً أن يرتدي كمامة في الأماكن العامة.

ما هو الوضع في الولايات المتحدة؟

سجلت الولايات المتحدة 66 ألف و600 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وحوالى 135 ألف حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وأصبحت ولاية لويزيانا آخر ولاية تأمر بارتداء غطاء للوجه في الأماكن العامة.

كما أمر الحاكم الديمقراطي جون بيل إدواردز بإغلاق الحانات في ولاية لويزيانا، وشدد القيود على المطاعم.

ومن المتوقع أن يعارض المشرعون الجمهوريون في الولاية هذه الخطوة.

وسجلت ولاية تكساس المجاورة زيادة أخرى في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 10 آلاف و500 حالة جديدة يوم السبت.

وأصدر حاكم ولاية كارولينا الجنوبية أمرا بحظر مبيعات الكحول بعد الساعة 11 مساء في الحانات والمطاعم في محاولة لوقف انتشار الفيروس.